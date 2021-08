La hausse des prix du pétrole et de l'or propulse les actions canadiennes

L'indice du pétrole brut canadien et les contrats à terme sur l'or ont augmenté ce lundi, propulsant le S&P/TSX Composite, l'indice de référence du Canada.

L'indice du pétrole brut canadien et les contrats à terme sur l'or ont augmenté ce lundi de +7,00 % et de +1,47 % respectivement, propulsant le S&P/TSX Composite, l'indice de référence du Canada, de 0,68 %. Dans l'ensemble, les actions en hausse ont été plus nombreuses que les actions en baisse (1 242 contre 540), tandis que 247 actions sont restées stables à la Bourse de Toronto.

Le Canada, l'un des dix premiers pays producteurs d'or et de pétrole, a bénéficié de la hausse des prix de l'or jaune et de l'or noir enregistrée lundi. Les gains du marché ont été menés par les secteurs de la santé, de l'énergie et des matériaux. Les grands gagnants de la séance ont été Trillium Therapeutics Inc, qui a grimpé de 185,79 %. MAG Silver Corp et Capstone Mining Corp ont gagné respectivement 8,96 % et 7,90 %.

Le prix de l'or a franchi le seuil de 1800 $ l'once pour la première fois en plus de deux semaines alors que le dollar a régressé sur le marché des devises. L'affaiblissement du dollar a également aidé le pétrole, le tirant de son plus bas niveau sur trois mois.

Les ETF canadiens exposés aux actions canadiennes à grande et moyenne capitalisation étaient en hausse lundi. Le JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA), dont les actifs sous gestion s'élèvent à 5,54 milliards de dollars, a progressé de 1,83 %. Le iShares MSCI Canada ETF (EWC), dont les actifs sous gestion s'élèvent à 4,05 milliards de dollars, a suivi le mouvement avec 2,03 %.

