La hausse des prix des matières premières et de l’énergie continue de stimuler les rendements des ETF

Les inquiétudes persistantes concernant la sécurité énergétique provoquées par le conflit en Ukraine font que les prix du pétrole, du gaz et des métaux poursuivent leur envolée. Les ETF du secteur de l’énergie ont enregistré une hausse moyenne de 5 % cette semaine, tout en subissant des sorties de fonds de 360 millions de dollars, les investisseurs récoltant les bénéfices de leurs gains de 36 % jusqu’à présent en 2022. Les ETF énergétiques ont été le secteur le plus acheté de l’année, les investisseurs ayant injecté un total de 6,3 milliards de dollars jusqu’à présent. Le United States Natural Gas Fund (UNG) a bondi de 10,4% et a vu un modeste million de dollars de flux, le United States Brent Oil Fund (BNO) a augmenté de 10% et a vu 25 millions de dollars de sorties et le Invesco DB Energy Fund (DBE) a augmenté de 7,4% avec 22 millions de dollars sur les entrées au cours de la semaine.

Sur les marchés des métaux, le SPDR S&P Metals and Mining ETF (XME) a augmenté de 8 % et a enregistré des sorties de fonds de 288 millions de dollars, tandis que les géants de l’or : l’iShares Gold Trust (IAU) a augmenté de 7,3 % et a enregistré des entrées de fonds de 1,4 milliard de dollars et le SPDR Gold Shares (GLD) a augmenté de 5,4 % avec des entrées de fonds de 4,2 milliards de dollars. iShares Silver Trust (SLV) a bondi de 10,5 % et enregistré des flux de 191 millions de dollars, tandis que l’Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) a bondi de 13,5 % et enregistré des flux de 101 millions de dollars.

