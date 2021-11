La hausse des indices était devenue suspecte, car bien trop rapide !

(Crédits photo : Rawpixel - )

Le 19 novembre 2021

La consolidation boursière intervenue en fin de semaine à la Bourse de Paris donne la curieuse impression d'avoir été accueillie par un soulagement général. Depuis le 27 octobre les valeurs françaises ont connu 15 séances de hausse perturbées, jusqu'à ce vendredi, par seulement trois journées de très faible baisse. Trois séances de « micro-repli » au cours desquelles des plus hauts historiques avaient malgré tout été franchis avant la clôture.

Cette furieuse marche en avant de l'indice CAC 40, depuis le franchissement au début du mois du record de 6.922,33 points datant du 4 septembre 2000, avait fini par être source de stress pour les investisseurs. Ceux qui n'étaient pas assez investis cherchaient désespérément une fenêtre de tir pour pourvoir entrer à bon compte sur le marché, mais celles-ci ne se présentaient pas. Et ceux qui étaient portés par la hausse redoutaient à tout moment une correction d'autant plus forte qu'ils avaient le sentiment que le marché est entré dans une phase d'exagération.

Contrairement à ce que pensent de nombreux commentateurs, les actions ne montaient pas dans le vide. La croissance est forte dans l'ensemble des pays développés et les résultats des entreprises sont de très bonne qualité, avec des taux de marges en constante amélioration. Les fondamentaux sur lesquels repose la valorisation des entreprises sont solides et la faiblesse des rendements servis sur les placements obligataires n'est pas prête de faire de l'ombre aux actions. La grande question qui taraude les opérateurs est bien sûr celle du réveil de l'inflation qui va inévitablement obliger les banques centrales à durcir leur politique monétaire. Il faut donc s'attendre à ce que moins de liquidités arrivent sur le marché et commencer à anticiper un relèvement progressif des taux directeurs. La résurgence de l'épidémie du Covid 19 à l'origine du retour des mesures de confinement en Europe, notamment en Autriche et peut-être demain en Allemagne, constitue un autre sujet de préoccupation.

Notre sentiment est que quelle que soit l'évolution des marchés, il faut toujours continuer de gérer son portefeuille en adaptant la prise de risques à ses objectifs patrimoniaux. C'est la stratégie que nous essayons de mettre en œuvre dans chacun de nos portefeuilles.

Du côté du portefeuille Défensif dans lequel nous ne nous concentrons par construction que sur des valeurs de grande qualité, nous avons pris ces derniers temps quelques bénéfices de façon à porter la part des liquidités à 41% du montant du portefeuille. Cette décision n'a pas pesé sur la performance parce que ce sont justement les plus belles valeurs de croissance figurant dans notre sélection qui ont poussé le CAC 40 vers le haut durant tout le mois de novembre. C'est notamment le cas d'Hermès International, de loin notre plus importante position du portefeuille Défensif avec près de 45.000 euros. Le cours du maroquinier de la rue Saint Honoré a été porté cette semaine par des rumeurs d'entrée de la valeur dans l'indice EuroStoxx 50 très suivi par les grands fonds d'allocation internationaux.

Le portefeuille Offensif sur lequel nous sommes nettement plus actifs est aujourd'hui investi à hauteur de 66%. Au cours de ces dernières semaines, nous avons multiplié les arbitrages en misant sur deux catégories de titres : les valeurs pétrolières portées par la hausse du prix du baril et les financières qui profitent de la hausse des taux d'intérêt. Dans le secteur pétrolier notre meilleure opération a été réalisée sur Eni, avec un gain de 9,6% depuis le 15 octobre. Royal Dutch Shell n'a que légèrement progressé et le groupe parapétrolier TechnipFMC affiche une baisse de 6,2% depuis notre achat. Les titres BNP Paribas et Crédit Agricole que nous avons acquis peinent à convaincre. Le renforcement récent de nos positions sur les Soitec et STMicroelectronics, dans le secteur des semi-conducteurs, compense l'essentiel des déceptions enregistrées sur TechnipFMC et les valeurs bancaires.

Le portefeuille PEA/ISR continue d'évoluer sur une pente ascendante et très régulière. L'ensemble des positions prises sur les fonds de valeurs européennes les mieux notés en matière d'investissement socialement responsable et conformes au respect des normes environnementales se révèlent être tout à fait satisfaisantes. Elles bénéficient pleinement de la hausse des indices européens et opposent une bonne résistance aux périodes de baisse intervenues depuis la création de ce portefeuille fin octobre 2000. Nous reviendrons prochainement sur la spécificité des fonds ISR qui remportent aujourd'hui un énorme succès.

