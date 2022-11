La hausse des dons se poursuit en 2021

(AOF) - Après une forte augmentation du montant des dons déclarés au titre de l’impôt sur le revenu en 2020(+ 7,1%), 2021 reste à la hausse (+ 1,9%) malgré un contexte encore incertain et les tensions économiques et sociales, selon la 27ème édition annuelle de Recherches & Solidarités qui s’appuie sur des sources officielles pour suivre l’évolution de la générosité des Français. Cette augmentation est conforme à celle observée à partir du panel de 1,54 milliard d’euros de collecte issu de 149 associations et fondations.

La progression du nombre de foyers donateurs (+ 3,4% en 2020) aura, quant à elle, été éphémère. Le repli de 1,9% en 2021, rejoint les tendances observées depuis 2015.

La proportion des foyers imposables déclarant un don, à savoir la densité des donateurs, passe sous la barre des 20% tandis que le don moyen annuel présente une nouvelle hausse : de 570 euros à 591 euros.

Les dons déductibles de l'IFI ont progressé en 2021, sensiblement comme en 2020 (13% pour 12%).

Le nombre ainsi que la densité des donateurs ont peu évolué : 31000 donateurs, représentant 19,2% des redevables, affichent un don moyen de 6000 euros.

D'après ces données officielles et l'estimation des dons qui ne sont pas déclarés et de ceux qui sont consentis de la main à la main, les particuliers auraient donné entre 5,3 et 5,5 milliards d'euros, en 2021.