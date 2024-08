La hausse des Bourses européennes prend de l'ampleur

(AOF) - Les marchés actions européens progressent nettement. Après la folle séance de lundi, les investisseurs réévaluent à la baisse les risques de récession aux Etats-Unis. La Banque du Japon est en outre intervenue verbalement alors que la forte hausse du yen lundi avait contribué à la déstabilisation des marchés. Son gouverneur adjoint Shinichi Uchida a déclaré qu'elle "ne relèverait pas son taux d'intérêt directeur dans une situation d'instabilité des marchés financiers et des marchés de capitaux". Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 1,35% à 7226,48 points et l'EuroStoxx50, 1,48% à 4643,10 points.

En Europe, Novo Nordisk perd 2,26% à 867,90 couronnes danoises après avoir lancé un avertissement sur ses résultats annuels et dévoilé des revenus plus faibles que prévu pour ses traitements phares, l'Ozempic et le Wegovy. Le laboratoire pharmaceutique cible désormais une croissance à taux de change constants de son résultat opérationnel de 20% à 28% contre de 22% à 30% auparavant. L'actualisation des prévisions de croissance du bénéfice d'exploitation reflète principalement la dépréciation d'ocedurenone, un médicament contre l'hypertension, a précisé la firme danoise.

Le numéro un mondial de la publicité WPP (-2,26% à 7 euros) a réduit ses prévisions 2024 en raison de la situation macroéconomique et de la faiblesse de la Chine. Le concurrent de Publicis anticipe désormais des revenus à données comparables au mieux stable et au pire en recul de 1%. Il prévoyait auparavant au mieux une croissance de 1% et au pire une stabilité. Il vise en revanche toujours une amélioration de 20 à 40 points de base de sa marge opérationnelle à taux de change constants.

Au sein d’un marché parisien bien orienté, Actia Group recule de 3,74% à 3,35 euros après avoir réduit son objectif de croissance pour 2024. "La dégradation de la conjoncture sur certains secteurs adressés par le groupe freine la dynamique commerciale et limite la visibilité sur le rythme de commande au deuxième semestre 2024", a expliqué le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes. Actia Group voit désormais son chiffre d'affaires évoluer entre - 5% et +5% en 2024 alors qu’il tablait auparavant sur une croissance annuelle comprise en 3% et 5%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le déficit des transactions courantes a atteint 2,6 milliards d'euros en juin en France après 2,5 milliards au mois de mai. Le déficit des échanges de biens diminue légèrement à 5 milliards après 6 milliards d'euros en mai tandis que le surplus des échanges de services se réduit. Il s'élève à 3,8 milliards en juin après 5 milliards en mai.

La production industrielle a augmenté de 1,4% en juin en Allemagne après avoir reculé de 3,1% en mai. Elle était attendue en progression de 1%.

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent les stocks des grossistes en juin à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Vers 12 heures, l'euro perd 0,15% à 1,0911 dollar.