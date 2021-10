La hausse des actions technologiques stimule les marchés de Hong Kong

Les actions technologiques ont soutenu l'indice Hang Seng plus large, qui a gagné jusqu'à +3,05 %.

Les actions technologiques chinoises ont rebondi jeudi dernier à la Bourse de Hong Kong, tout comme leurs homologues de Wall Street, indiquant le confort des investisseurs, qui rachètent les plus grands noms de la technologie chinoise.

L’indice Hang Seng Tech de Hong Kong a bondi de 5,21 %, sa plus forte hausse depuis plus de six semaines, grâce à Meituan et Kuaishou Technology, qui ont augmenté respectivement de 10,24 % et 8,62 %. Les actions technologiques ont soutenu l’indice Hang Seng plus large, qui a gagné jusqu’à +3,05 %.

Dans l’espace ETF, le CSOP Hang Seng TECH Index ETF (3033) a augmenté de 5,32%. Le Tracker Fund of Hong Kong ETF (TF5), qui suit l’indice général, a gagné 3,09 %. Dans l’ensemble, les ETF d’actions de Hong Kong qui suivent l’indice Hang Seng ont enregistré plus de 800 millions de dollars d’entrées au cours des 30 derniers jours, malgré la forte baisse de leur performance combinée, signe d’un regain d’intérêt pour les actions chinoises jusqu’alors délaissées.

