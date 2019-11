La hausse de l'immobilier américain se poursuit

(AOF) - Soutenus par la faiblesse des taux d'intérêt et la résistance de l'activité, les prix de l'immobilier dans les 20 principales métropoles des Etats-Unis ont augmenté de 2,1% en septembre en rythme annuel. Ils accélèrent sur un mois (+0,4% après +0,2% en août). Cette tendance se confirme à l'échelle nationale. En octobre, le prix de vente médian des logements anciens a progressé de 6,2% sur un an à 270.900 dollars, sa plus forte progression depuis juin 2017 en raison d'une offre insuffisante.

Ainsi, 1,77 million de logements ont été vendus le mois dernier, soit 4,3% de moins qu'il y a un an.