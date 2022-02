La guerre et les marchés

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La Russie envahit l'Ukraine, invitant à des comparaisons avec 1939

L'Europe est prête à faire des sacrifices pour la liberté, mais dans une certaine mesure seulement.

Le contexte de guerre diminue la probabilité d'un freinage drastique des banques centrales

Une guerre est en cours en Europe, la première du genre depuis le 1er septembre 1939. Comme il y a plus de 81 ans, l'invasion a été maquillée en autodéfense : en 1939, l‘émetteur de Gleiwitz et en 2022, la prétendue répression de russes dans le Donbass. Puis de la même manière qu‘en 1939, il y a eu une sorte de "coup d'essai", entre autres pour tester la volonté de réaction des autres pays : pour 1939, l‘annexion des Sudètes un an plus tôt et pour 2022, l‘annexion de la Crimée huit ans plus tôt. Puis, comme dans les jours les plus sombres du XXe siècle, une diplomatie de crise de l'Occident a échoué à la veille de l'agression parce que l'on s'était fabriqué, jusqu'au bout, une image naïvement positive de l'agresseur : pour 1939, Chamberlain face à Munich en 1938 et pour 2022, Scholz, Macron et autres face à Moscou. Sans vouloir ici aller jusqu'à assimiler le dictateur russe d'aujourd'hui à l'Allemand de 1939, on peut dire que Poutine a manifestement bien étudié les livres d'histoire. Le fait qu'il ait, ensuite, pris les décisions que l'ont connaît le rend, lui et les conséquences de ses actes, d'autant plus incalculables. En fait, plus il appraît évident que le président russe vit dans une bulle, plus la situation devient dangereuse.

Après une réaction beaucoup trop hésitante suite à la reconnaissance par Moscou des régions séparatistes du Donbass et même suite à l'entrée des troupes russes en Ukraine jeudi dernier, l'Union Européenne s'est enfin décidée à prendre des sanctions massives. Finalement, le gouvernement allemand ne s'oppose plus à la déconnexion des banques russes du système de paiement SWIFT (même si le paiement des factures de pétrole et de gaz peut rester une exception), ce qui a permis d'éviter des dommages encore plus importants en termes de réputation de l'Occident. D'autres sanctions, telles que la fermeture de l'espace aérien de l'U.E. aux avions russes, devraient également entraîner des dommages économiques pour la Russie, mais aussi pour nous-mêmes. Néanmoins, la volonté de faire des sacrifices économiques pour faire valoir ses valeurs semble juste. Cela vaut même si aucune des mesures décidées contre la Russie ne devrait empêcher son président de faire la guerre à l'Ukraine et sa population. Les sanctions restent importantes et justifiées, ne serait-ce que pour signaler que l'Occident ne recule pas, même devant des réponses qui s'avéreront être douloureuses pour nous aussi. En outre, ce lundi, le Conseil fédéral suisse a également discuté, dans cet esprit, de sanctions contre les comptes russes dans le pays.

Le changement d'époque n'est pas du tout pris en compte dans les prix

Alors que la détresse humaine face à la brutalité des militaires russes, y compris envers la population civile, nous laisse tous stupéfaits, plusieurs conséquences se dessinent pour les marchés financiers. Premièrement, les prix de l'énergie vont probablement augmenter beaucoup plus que ce que l'on a vu jusqu'à présent. Cela devrait ralentir la forte accélération économique de la phase post-pandémique et accentuer les inégalités sociales. Deuxièmement, c'est précisément cette circonstance de guerre et le fait que l'inflation élevée ait une raison clairement identifiable qui pourrait faciliter l'argumentation des banques centrales. En effet, cela n'a aucun sens de lutter contre la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en augmentant les taux d'intérêt. Troisièmement, la politique fiscale devrait devenir plus expansive, comme l'illustre par exemple la décision du gouvernement fédéral allemand de créer, dans le budget 2022, un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour l'amélioration de l'armée allemande. Quatrièmement, alors que la dépendance fatale à la Russie en tant que fournisseur d'énergies fossiles devrait conduire à un développement accéléré des sources durables, un retour à davantage de charbon et éventuellement même d'électricité nucléaire devrait être nécessaire à court terme. Il est possible que la réaction plutôt modérée des marchés face aux drames en Ukraine s'explique par ces relativisations. En d'autres termes, face à la guerre, les gouvernements doivent dépenser de l'argent et les banques centrales rester en retrait. Il n'y a donc aucune raison pour les investisseurs de craindre un retrait brutal des moteurs de marché présents depuis une décénnie.

Le changement d'époque, si souvent évoqué récemment, que représente l'agression de Poutine contre l'Ukraine, n'est pas encore pris en compte dans les marchés. En effet, l‘approche budgétaire des « dividendes de la paix », qui a permis aux États occidentaux de dépenser l'argent des contribuables à des fins plus utiles que le réarmement militaire au cours des 30 dernières années, est remise en question. De plus, la guerre a des conséquences sur la mondialisation : effet sur le commerce mondial ou sur le tourisme, en passant par l'interconnexion numérique globale. Et ce réaménagement a en outre des répercussions directes au-delà des budgets nationaux. En effet, le fait que le monde soit en train d'être divisé en nouvelles zones d'influence pourrait avoir un impact sensible sur l'évolution des bénéfices de nombreuses entreprises, et cela dans des secteurs divers. Si nous vivons un changement d'époque, et il y a effectivement des raisons de penser que c'est le cas, ce n'est pas le bon changement.

