La guerre entre la Russie et l’Ukraine fait monter TAN et les autres ETF d’energie solaire

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a été l’un des principaux catalyseurs de la récente flambée des valeurs liées aux énergies renouvelables, les investisseurs pariant sur une augmentation des investissements dans ce secteur par les gouvernements étant très dépendants du pétrole et du gaz russes.

Selon Castellum.AI, la Russie est devenue le pays le plus sanctionné au monde (7 614 sanctions), ravissant la première place à son proche allié, l’Iran (3 616), après avoir reçu 4 860 sanctions depuis l’invasion. Avant la guerre, le pays était responsable de 17 % de la production mondiale de gaz naturel, de 12 % de la production de pétrole et de 40 % des importations de gaz naturel de l’Europe. Les sanctions ont profondément affecté le secteur du pétrole et du gaz en limitant les approvisionnements, en faisant monter les prix et en réduisant les coûts.

Le MAC Global Solar Energy Index Total Return, qui suit les entreprises du secteur de l’énergie solaire, a atteint une valeur de 357,7 (au 28 mars 2022, 6 h 17 CDT), soit une hausse de 26 % depuis le début de la guerre le 24 février 2022.

Les fonds négociés en bourse offrent un excellent moyen de s’exposer à un panier d’actions solaires qui devraient bénéficier de l’augmentation des investissements dans l’espace. Depuis le début de l’année, les ETF qui se concentrent sur le thème du solaire ont reçu 57 millions de dollars, un petit montant comparé aux 420 millions de dollars de la même période de l’année précédente.

Les investisseurs américains intéressés par les ETF solaires peuvent explorer l’Invesco Solar ETF (TAN) et le Global X Solar ETF (RAYS). TAN est le plus ancien et le plus grand ETF purement solaire, avec plus de 2,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Le TAN cherche à suivre l’indice MAC Global Solar Energy et investit au moins 90 % de son actif total dans des titres, des certificats américains d’actions étrangères (American depositary receipts, ADR) et des certificats internationaux d’actions étrangères (Global depositary receipts, GDR) engagés dans l’industrie solaire.

Au 25 mars 2022, l’allocation sectorielle la plus élevée était celle des technologies de l’information (60 %), suivie de celle des services publics (23 %), des industries (12,5 %), des finances (2,6 %) et des matériaux (2,4 %). En termes de répartition par pays, les États-Unis ont le poids le plus important (46 %), suivis par la Chine (24 %), l’Espagne (5,61 %), Israël (4,16 %) et Taïwan (4,11 %).

Les 10 principaux titres représentent 57 % du portefeuille, avec Enphase Energy Inc (11,14 %), SolarEdge Technologies Inc. (10,26 %), First Solar Inc (6,29 %), Xinyi Solar Holdings Ltd (5,7 %) et GCL-Poly Energy Holdings Ltd (5,41 %).

TAN a un ratio de dépenses total de 0,66% et se négocie principalement sur le NYSE Arca. Après avoir perdu -33% entre le 31 octobre 2021 et le 31 janvier 2022, le cours de l’action TAN est en passe d’enregistrer son deuxième gain mensuel consécutif après un bond de +9,15% en février.

Investir dans les ETF solaires en Europe est possible grâce à Invesco Solar Energy UCITS ETF (SOLR), Global X Solar UCITS ETF (RAYZ), et HANetf Solar Energy UCITS ETF (TANN). SOLR est l’homologue européen de TAN et suit le même indice, offrant ainsi une exposition similaire. Quant à RAYZ et TANN, ils visent à suivre respectivement l’indice Solactive Solar v2 et l’indice EQM Global Solar Energy.

TANN, lancé le 1er juin 2021, est le premier ETF européen à offrir une exposition pure au secteur solaire mondial en pleine expansion. Au 28 février 2022, les États-Unis détiennent le poids le plus élevé dans la répartition par pays (30 %), suivis par la Chine (24,4 %), Taïwan (11,2 %), l’Allemagne (8,15 %) et le Japon (5,77 %).

Les 10 premiers noms du fonds représentent 31 % du portefeuille et comprennent SolarEdge Technologies Inc (3,45 %), West Holdings Corp. (3,42%), Enphase Energy Inc (3,20%), Daqo New Energy Corp (3,11%), et Canadian Solar Inc (3,08%).

TANN a un ratio de dépenses total de 0,69% et se négocie sur plusieurs bourses européennes telles que la Bourse de Londres (TANN LN, USD ou TANP LN, GBP), Euronext Paris (TANN FP, EUR), la Bourse suisse SIX (TANN SW, CHF), la Borsa Italiana (TANN IM, EUR) et la Deutsche Boerse (TANN GY, EUR).

