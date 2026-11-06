La guerre en Iran relance la répression contre les chiites à Bahreïn

par Timour Azhari

Choquées par la précision des attaques iraniennes contre Bahreïn et par le soutien dont celles-ci bénéficient auprès d'une partie de la population, les autorités sunnites du royaume ont durci la répression contre les dignitaires religieux chiites qu'elles accusent de prêter allégeance à Téhéran.

Les responsables bahreïnis ont présenté cette mesure comme existentielle, affirmant que l'Iran cherche à déstabiliser et même à renverser le pouvoir du seul autre pays du Golfe dont la population est majoritairement chiite.

Les organisations de défense des droits de l'Homme dénoncent à l'inverse une nouvelle atteinte à la liberté d'expression et à la liberté religieuse dans un pays qui avait brutalement réprimé les manifestations pro-démocratiques du Printemps arabe en 2011 et dont la capitale, Manama, héberge le quartier général de la Ve flotte américaine.

Dans le cadre de la répression en cours, le gouvernement bahreïni a arrêté et déchu de leur nationalité 69 personnes d'origine iranienne.

"Nous sommes aux prises avec une idéologie qui exige l'obéissance totale au pouvoir iranien", a déclaré à Reuters le général Tariq Al Hassan, chef de l'Agence de sécurité publique de Bahreïn.

Cette répression montre à quel point la guerre contre l'Iran a déstabilisé les pays de la région alliés des États-Unis, qui se sont retrouvés en première ligne face à la riposte iranienne bien qu'ils n'aient pas soutenu la guerre.

A Bahreïn, où la base américaine a subi d'importants dégâts, cela s'est traduit par un raidissement des autorités, inversant la tendance à la détente qui prévalait ces dernières années.

Le roi Hamad ben Issa Al Khalifa avait gracié des centaines de prisonniers politiques en 2024 et Manama avait entamé la même année des pourparlers en vue de rétablir ses relations diplomatiques avec Téhéran, rompues depuis 2016.

SOUPÇONS D'ALLÉGEANCE À L'IRAN

Aujourd'hui, les chiites se disent persécutés au nom de leur religion ou de leur hostilité à la guerre déclenchée par Israël et les États-Unis, ce que le gouvernement nie.

De nombreux chiites qui adhèrent au courant religieux dit du Wilayat al Faqih considèrent de fait le Guide suprême iranien comme un guide spirituel.

Les gouvernements du Golfe ont cherché à promouvoir d'autres courants du chiisme qui ne mêlent pas explicitement la politique et la religion, comme celui du grand ayatollah Ali al Sistani, basé dans la ville sainte de Najaf, en Irak.

Mais la suspicion est forte vis-à-vis de quiconque exprime un soutien à l'Iran. Une dizaine de Bahreïnis ont écopé de peines de cinq à dix ans de prison pour avoir prétendument soutenu les attaques iraniennes.

"La guerre a révélé à quel point certains individus ont été manipulés et endoctrinés par une idéologie liée à l'Iran", affirme le général Tariq Al Hassan. "Nous avons décidé qu'il fallait s'attaquer à ce problème à la racine."

Entre mai et juin, les autorités ont arrêté plus de 50 dignitaires religieux chiites, les accusant d'avoir cherché à constituer un groupe terroriste qui inciterait à la rébellion et à la sédition, avec le soutien des Gardiens de la révolution islamique iranienne.

Les proches et les avocats des religieux rejettent ces accusations et 20 organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch, ont diffusé un communiqué dénonçant le traitement subi par les suspects, dont des actes de torture et des aveux obtenus sous la contrainte.

"Ces poursuites judiciaires de masse soulèvent de graves inquiétudes quant à une persécution religieuse" visant la communauté chiite à Bahreïn, lit-on dans le communiqué publié vendredi.

(Reportage de Timour Azhari ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)