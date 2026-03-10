La guerre en Iran provoque d'importantes perturbations dans les secteurs du pétrole et du gaz

La guerre américano-israélienne contre l'Iran et les attaques de Téhéran contre ses voisins du Golfe ont perturbé les exportations de pétrole et de gaz naturel du Moyen-Orient et entraîné des arrêts de production.

La guerre a interrompu les expéditions via l'artère pétrolière la plus importante du monde, le détroit d'Ormuz, qui assure 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole et en GNL.

Le géant pétrolier saoudien Aramco 2222.SE , premier exportateur mondial de pétrole, a mis en garde mardi contre les "conséquences catastrophiques" pour le marché mondial du pétrole si le détroit n'est pas ouvert.

Voici les principales perturbations énergétiques survenues jusqu'à présent:

ARRÊTS DE PRODUCTION

- Selon les estimations d'Energy Aspects, l'Arabie saoudite n'a réduit sa production de pétrole que de manière marginale, à environ 9,8 millions de bpj par rapport à son quota OPEP de 10,1 millions de bpj. En février, elle a produit environ 10,9 millions de bpj pour stimuler les exportations en prévision d'éventuelles perturbations de l'offre.

Aramco a commencé à réduire la production dans deux de ses champs pétroliers, ont déclaré deux sources lundi. L'Arabie saoudite a produit environ 10,3 millions de barils par jour de pétrole brut en février.

La semaine dernière, l'Arabie saoudite a suspendu la production de sa raffinerie de Ras Tanura, d'une capacité de 550 000 barils par jour, et a commencé à réacheminer les chargements de brut des ports de l'est vers Yanbu, sur la mer Rouge. La raffinerie a de nouveau été frappée le 4 mars.

- Dans l'ensemble, la production de brut du Moyen-Orient a chuté d'environ 4,9 millions de barils par jour (bpd) depuis le début des hostilités, dont 2,4 millions de bpd en Irak, 0,7 million de bpd au Koweït et 0,6 million de bpd aux Émirats arabes unis, d'après Energy Aspects.

- Attaque de drone aux Émirats arabes unis: Le géant pétrolier d'Abu Dhabi ADNOC a fermé sa raffinerie de Ruwais, d'une capacité de 922 000 barils de pétrole par jour, à la suite d'une attaque de drone qui a provoqué un incendie, a déclaré mardi une source au fait de la situation. Un incendie s'est également déclaré dans le port de Fujairah , l'un des principaux centres mondiaux de stockage de pétrole et de soutage.

- Force majeure au Koweït: La Kuwait Petroleum Corporation a commencé à réduire sa production de pétrole et a déclaré un cas de force majeure le 7 mars.

- Irak: La production de pétrole des principaux champs pétrolifères du sud de l'Irak a chuté de 70 % , passant de 4,3 millions de barils par jour à 1,3 million de barils par jour, ont indiqué des sources le 8 mars.

De plus, au Kurdistan irakien, plusieurs compagnies ont arrêté la production . La région a exporté 200 000 bpj par pipeline vers la Turquie en février.

- QatarEnergy LNG a cessé ses activités : Le Qatar a interrompu les opérations de ses installations de GNL le 2 mars, affectant certaines des plus grandes usines du monde et une source qui fournit environ 20 % du GNL mondial. QatarEnergy a également suspendu une partie de sa production en aval un jour plus tard. Le 4 mars, il a déclaré la force majeure sur les expéditions de GNL.

- Bahreïn: Bapco Energies a déclaré lundi la force majeure sur les opérations de son groupe à la suite d'une attaque sur sa raffinerie de 380 000 barils par jour (bpd) Sitra, qui achète principalement du brut saoudien.

- Israël a également réduit une partie de sa production de pétrole et de gaz.

- En Iran, les frappes israéliennes ont touché plusieurs dépôts de carburant et l'île de Kharg, le principal point d'exportation de pétrole de l'Iran, bien que l'étendue des dégâts ne soit pas claire.

TRANSPORT MARITIME

- Détroit d'Ormuz: le trafic dans le détroit a été largement fermé pour la dixième journée. Une dizaine de navires ont été attaqués et un nombre très limité de pétroliers ont pu entrer et sortir du détroit.

L'Iran a déclaré la fermeture du détroit le 2 mars et a averti qu'il tirerait sur tout navire qui tenterait de passer.

- Annulation de l'assurance contre les risques de guerre: Les principaux assureurs maritimes annulent la couverture des risques de guerre pour les navires naviguant dans les eaux iraniennes, du Golfe et les eaux adjacentes.

- Les États-Unis offrent des garanties: Le président Donald Trump a déclaré que la marine américaine pourrait escorter les pétroliers dans le détroit et a demandé à la Société américaine de financement du développement international de fournir une assurance contre les risques politiques et des garanties financières pour les navires du Golfe, bien que les armateurs et les analystes doutent que cela suffise.

IMPACT SUR LES CONSOMMATEURS

- De nombreuses raffineries et entreprises pétrochimiques asiatiques ont interrompu leurs activités ou déclaré des cas de force majeure, car la guerre perturbe l'approvisionnement en matières premières, notamment en naphta, utilisé pour les vapocraqueurs.

- La Corée du Sud va plafonner les prix des carburants domestiques afin de contenir les hausses de prix et de décourager les achats de panique.

- Le Viêt Nam prévoit de supprimer les droits d'importation sur les carburants jusqu'à la fin du mois d'avril afin de garantir un approvisionnement suffisant.

- Le Bangladesh fermera toutes les universités publiques et privées à partir de lundi et avancera les jours fériés de l'Aïd al-Fitr pour économiser l'électricité.

- Les ministres de l'énergie du G7 discuteront de la manière de faire face à la flambée des prix de l'énergie due à la guerre en Iran lors d'une réunion téléphonique mardi, tandis qu'un groupe de dirigeants de l'Union européenne fera de même plus tard dans la journée, ont indiqué des responsables. Jusqu'à présent, les pays du G7 se sont abstenus de libérer les stocks stratégiques de pétrole pour faire baisser les prix.