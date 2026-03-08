La guerre américano-israélienne contre l'Iran provoque d'importantes perturbations dans les secteurs du pétrole et du gaz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le Koweït commence à réduire sa production et déclare un cas de force majeure, ADNOC gère sa production, l'Iran frappe un pétrolier)

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a perturbé les exportations de pétrole et de gaz naturel du Moyen-Orient et contraint à des arrêts de production du Qatar à l'Irak, le Koweït ayant annoncé des réductions au cours du week-end.

Les analystes prévoient que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite devront également réduire leur production prochainement, car ils n'ont plus de réserves de pétrole.

Voici les principales perturbations dans le secteur de l'énergie jusqu'à présent:

ARRÊTS DE PRODUCTION

Force majeure au Koweït: La Kuwait Petroleum Corporation a commencé à réduire sa production de pétrole et a déclaré un cas de force majeure le 7 mars en raison de l'arrêt des exportations via le détroit d'Ormuz dû à la guerre.

Émirats arabes unis: production: Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a déclaré le 7 mars qu'elle gérait activement les niveaux de production offshore afin de préserver la "flexibilité opérationnelle". Un incendie provoqué par des débris s'est également déclaré dans le port de Fujairah des Émirats arabes unis , un centre mondial de stockage de pétrole et de soutage.

L'Irak met en garde contre de nouvelles réductions: Le deuxième producteur de l'OPEP, l'Irak, a réduit sa production de près de 1,5 million de barils par jour (bpj) en raison d'un manque de capacité de stockage et d'exportation, et des responsables ont déclaré à Reuters le 3 mars que ce chiffre pourrait atteindre 3 millions de bpj dans les jours à venir si les exportations ne reprenaient pas. La production irakienne totale était d'environ 4,1 millions de bpj en janvier, selon une enquête de Reuters, ce qui équivaut à environ 4 % de la production mondiale.

En outre, au Kurdistan irakien, plusieurs entreprises ont arrêté la production de leurs champs par mesure de précaution. La région a exporté 200 000 bpj par pipeline vers la Turquie en février.

QatarEnergy LNG a arrêté : Le Qatar a interrompu les opérations de ses installations de GNL le 2 mars, affectant certaines des plus grandes usines du monde et une source qui fournit environ 20 % du GNL mondial. QatarEnergy a également suspendu une partie de sa production en aval un jour plus tard. Le 4 mars, elle a déclaré la force majeure sur les expéditions de GNL.

Perturbations en Arabie saoudite: L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a suspendu la production de sa raffinerie de Ras Tanura, d'une capacité de 550 000 bpj, et a commencé à réacheminer les chargements de brut des ports de l'est vers Yanbu, sur la mer Rouge. La raffinerie a été frappée à nouveau le 4 mars, sans subir de dommages, selon le ministère de la défense saoudien.

Autres pannes: Israël a également réduit une partie de sa production de pétrole et de gaz. Le 7 mars, les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir pris pour cible une raffinerie israélienne après que la raffinerie iranienne de Téhéran a été touchée, ont rapporté les médias d'État. Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans la région de Haïfa, mais aucun dégât n'a été signalé.

TRANSPORT MARITIME

Détroit d'Ormuz: le trafic dans le détroit a été largement fermé après que l'Iran a attaqué au moins cinq navires, avec un nombre limité de pétroliers transitant, bloquant une artère clé représentant environ 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole et en GNL.

L'Iran déclare le détroit fermé: Un haut responsable des Gardiens de la révolution iranienne a déclaré le 2 mars que le détroit d'Ormuz était fermé et a averti que l'Iran tirerait sur tout navire qui tenterait de le traverser.

Le 7 mars, les Gardiens ont déclaré avoir touché un pétrolier battant pavillon des Îles Marshall dans le détroit d'Ormuz, selon les médias d'État iraniens, ce qui constitue la dernière attaque de ce type.

La United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a signalé plusieurs attaques contre des navires dans la région depuis le 1er mars, dont un pétrolier au large du Koweït et un porte-conteneurs dans le détroit d'Ormuz.

Annulation des assurances contre les risques de guerre: Les principaux assureurs maritimes annulent la couverture des risques de guerre pour les navires opérant dans les eaux iraniennes, du Golfe et les eaux adjacentes.

Les États-Unis offrent des garanties: M. Trump a déclaré que la marine américaine pourrait escorter les pétroliers dans le détroit et a demandé à la Société américaine de financement du développement international de fournir une assurance contre les risques politiques et des garanties financières pour les navires du Golfe, bien que les armateurs et les analystes doutent que cela suffise.

IMPACT SUR LES CONSOMMATEURS

La Chine réduit ses opérations de raffinage: Les raffineurs chinois ferment les unités de brut ou avancent les travaux de maintenance prévus en raison de la perturbation des flux de brut.

L'Inde cherche des alternatives: L'Inde cherche des sources de remplacement pour le brut, le GPL et le GNL afin de se préparer à une éventuelle prolongation de la crise au-delà de 10 à 15 jours, a déclaré un responsable gouvernemental.

L'Indonésie modifie ses sources d'approvisionnement: L'Indonésie prévoit d'augmenter ses importations de brut américain pour compenser la réduction de l'offre au Moyen-Orient.

Autres sources d'approvisionnement: Des cargaisons en provenance du Brésil, de l'Afrique de l'Ouest et des États-Unis sont possibles, mais il faut plus d'un mois pour atteindre l'Asie et elles sont plus coûteuses compte tenu de la flambée des taux de fret, ont indiqué les négociants.