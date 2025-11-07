La Grèce signe son premier accord de fourniture de GNL à long terme avec les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Grèce importera 0,7 milliard de m3 de GNL par an à partir de 2030

L'accord s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les États-Unis pour remplacer le gaz russe en Europe

La Grèce accroît ses importations de GNL américain et ses infrastructures depuis 2020

La Grèce a signé un accord pour importer 0,7 milliard de mètres cubes de gaz naturel liquéfié par an à partir de 2030. Il s'agit de son premier accord d'approvisionnement en gaz à long terme avec les États-Unis, qui cherchent à remplacer les flux de gaz russe vers l'Europe. Cet accord de 20 ans intervient quelques mois après que l'administration Trump et l'Union européenne ont signé un accord commercial en juillet, l'Europe s'engageant à acheter pour 250 milliards de dollars d'énergie américaine - pétrole, GNL et technologie nucléaire - par an au cours des trois prochaines années, alors qu'elle cherche à éliminer progressivement le gaz russe à partir de 2027.

L'approvisionnement se fera dans le cadre d'un accord entre la plus grande compagnie de gaz grecque DEPA, la compagnie d'énergie Aktor et la société américaine Venture Global VG.N . Venture Global est en train de construire une installation d'exportation en Louisiane, a déclaré à Reuters Shaylyn Hynes, vice-présidente senior de Venture Global.

Des responsables américains ont salué l'accord vendredi lors d'une conférence sur l'énergie à Athènes, au cours de laquelle Washington a déclaré vouloir remplacer chaque molécule de gaz russe arrivant en Europe occidentale dans les années à venir. "La Grèce se trouvait à l'extrémité d'un gazoduc dans un système d'approvisionnement énergétique dominé par la Russie. Aujourd'hui, la Grèce devient un point de lancement, l'entrée en Europe du commerce énergétique américain", a déclaré Chris Wright, secrétaire américain à l'énergie, lors d'une conférence de presse à Athènes .

La Grèce a augmenté ses importations de GNL américain depuis 2020, développé ses infrastructures gazières et soutenu un projet de transport de gaz via un gazoduc aujourd'hui sous-utilisé pour acheminer le gaz importé de ses terminaux GNL vers l'Ukraine en passant par la Bulgarie et la Roumanie, alors qu'elle cherche à renforcer son rôle de voie de transit vers l'Europe.

Wright a promis de continuer à approvisionner l'Ukraine cette année.