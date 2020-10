Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Grèce prévoit un fort rebond de la croissance en 2021-projet de budget Reuters • 05/10/2020 à 17:40









ATHÈNES, 5 octobre (Reuters) - L'économie grecque devrait renouer avec une croissance de 7,5% l'an prochain après une contraction brutale cette année due à la pandémie de coronavirus, selon le scénario de référence du projet de budget 2021 soumis au Parlement lundi. Un scénario plus pessimiste table sur une croissance limitée à 4,5%-5% l'année prochaine. La Grèce s'attendait en 2020 à une forte reprise économique avant que la pandémie ne plonge le pays dans une profonde récession, avec un recul de la croissance estimé à 8,2% cette année. Menaçant de faire dérailler les efforts de réforme du pays, l'économie grecque s'est contractée de 14% au deuxième trimestre, soit la plus forte contraction trimestrielle depuis au moins 25 ans. Selon l'un des scénarios, le déficit budgétaire primaire, qui exclut les dépenses liées au service de la dette, devrait se réduire pour atteindre entre 1% et 3% du produit intérieur brut en 2021, contre un déficit de 6,2% constaté cette année. Dans un contexte de tensions accrues en Méditerranée orientale, la Grèce prévoit également d'augmenter ses dépenses de défense l'an prochain, avec 2,5 milliards d'euros consacrés à de nouveaux armements. Le ministre des Finances Christos Staikouras a déclaré dans un communiqué que les 32 milliards d'euros du fonds de relance devrait stimuler la croissance de deux points de pourcentage, passant de 5,55% dans le scénario de référence à 7,5%. (Lefteris Papadimas, Renee Maltezou; version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

