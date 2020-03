Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Grèce face à un afflux de réfugiés venus de Turquie Reuters • 01/03/2020 à 10:09









KASTANIES/LESBOS, Grèce, 1er mars (Reuters) - Plusieurs milliers de migrants étaient rassemblés dimanche à la frontière gréco-turque dans l'espoir de pouvoir gagner l'Union européenne, après la décision turque de ne plus bloquer le passage de ces demandeurs d'asile. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a évalué samedi soir leur nombre à 13.000 environ. Le vice-ministre grec de la Défense, Alkiviadis Stefanis, a déclaré dimanche matin que les autorités avaient empêché la veille 9.600 migrants de franchir illégalement la frontière. Sur l'antenne de Skai TV, Alkiviadis Stefanis a accusé Ankara d'orchestrer ces déplacements. "Non seulement ils ne les arrêtent pas, mais ils les aident", a-t-il dit. Samedi soir, des autocars chargeaient des migrants dans plusieurs villes turques pour les conduire vers la zone frontalière, a déclaré l'OIM. Au moins 300 personnes sont arrivées dimanche à l'aube sur l'île de Lesbos à bord d'au moins sept embarcations, a indiqué une source policière, et 150 autres sur l'île de Samos. La Turquie a annoncé jeudi qu'elle cesserait de bloquer le passage de centaines de milliers de migrants vers l'Union européenne, comme elle s'y est engagée par un accord avec Bruxelles en 2016, en raison de l'intensification des combats dans la région syrienne d'Idlib qui provoque un nouvel afflux de réfugiés vers son territoire. Le pays abrite plus de 3,5 millions de réfugiés syriens. La Grèce a été la principale porte d'entrée de centaines de milliers de réfugiés venus d'Asie ou d'Afrique lors de la crise migratoire de 2015-2016. Elle héberge toujours plus de 40.000 migrants sur les îles égéennes, où ils sont entassés dans des camps surchargés. Des heurts ont éclaté cette semaine entre la police et des habitants de Lesbos opposés à la création d'un nouveau centre de détention sur l'île. (Alkis Konstantinidis à Lesbos, Lefteris Papadimas à Kastanies, version française Jean-Stéphane Brosse)

