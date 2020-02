Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Grande-Bretagne va privilégier l'immigration de travailleurs qualifiés Reuters • 16/02/2020 à 02:11









LONDRES, 16 février (Reuters) - Le gouvernement britannique a indiqué qu'il allait privilégier après le Brexit l'immigration de travailleurs qualifiés qui devront, pour obtenir un visa de travail, disposer d'une offre d'emploi et répondre à des critères linguistiques. La Grande-Bretagne a quitté formellement l'Union européenne le mois dernier mais reste soumise jusqu'au 31 décembre prochain aux règlements du bloc communautaire. Les citoyens de l'UE peuvent se déplacer et travailler librement dans les Etats membres. Certains Britanniques ont voté en 2016 en faveur de la sortie de l'Union européenne dans l'espoir que le Brexit contribue à diminuer le nombre de ressortissants étrangers arrivant dans le pays. "Notre nouveau système d'immigration va fermer le robinet de la main d'oeuvre étrangère peu qualifiée", écrit la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, dans une tribune publiée dimanche par The Sun. "A partir de l'an prochain, tous les travailleurs qualifiés devront disposer de suffisamment de points pour travailler au Royaume-Uni. Ils devront parler anglais, disposer d'une offre d'emploi ferme et satisfaire aux exigences salariales", poursuit-elle. Des membres de l'opposition estiment que des restrictions en matière d'immigration pourraient nuire aux services publics, notamment aux services de santé, alors que certains secteurs dépendent de citoyens de pays de l'UE. Le gouvernement entend attribuer des points aux candidats à l'immigration travaillant dans des secteurs où il y a une pénurie de main d'oeuvre en Grande-Bretagne. (Costas Pitas; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.