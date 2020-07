Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Grande-Bretagne va lever la quarantaine systématique pour les voyageurs Reuters • 03/07/2020 à 01:52









(Actualisé avec communiqué du gouvernement britannique, précisions) LONDRES, 3 juillet (Reuters) - Le gouvernement britannique a annoncé vendredi qu'il allait lever à compter du 10 juillet la mise à l'isolement systématique de quatorze jours, imposée dans le cadre des mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus, pour les personnes arrivant de pays dont l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie. Dans un communiqué, le ministère des Transports a indiqué qu'une liste complète des pays dont les voyageurs seront exemptés de quarantaine allait être communiquée dans la journée. La mesure actuelle, en vigueur depuis le 8 juin et que les secteurs du transport et du tourisme ont critiquée, prévoit que la plupart des voyageurs sont contraints d'observer d'eux-mêmes une période d'isolement de quatorze jours à leur arrivée sur le sol britannique. Londres a dit s'attendre à ce que les pays figurant dans la liste d'exemption assouplissent par réciprocité leurs propres restrictions visant les voyageurs britanniques. "Aujourd'hui marque la nouvelle étape de la réouverture prudente de notre grande nation", a déclaré le secrétaire aux Transports, Grant Shapps. Le ministère des Affaires étrangères devrait par ailleurs assouplir ce vendredi les conseils aux voyageurs concernant les déplacements non-essentiels à l'extérieur de la Grande-Bretagne. (William Schomberg; version française Jean Terzian)

