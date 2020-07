Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Grande-Bretagne prête à signer un accord avec Sanofi et GSK pour leur vaccin Reuters • 05/07/2020 à 09:17









PARIS, 5 juillet (Reuters) - La Grande-Bretagne s'apprête à signer un accord de 500 millions de livres sterling (624 millions d'euros) avec Sanofi SASY.PA et GlaxoSmithKline GSK.L pour la livraison de 60 millions de doses du vaccin contre le COVID-19 sur lequel les deux laboratoires travaillent en collaboration, selon le Sunday Times. Le journal britannique a précisé que la Grande-Bretagne envisageait d'acheter le vaccin si jamais ce dernier montrait des résultats probants lors des essais cliniques qui doivent débuter en septembre. (Alistair Smout, version fançais Caroline Pailliez)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.04% GLAXOSMITHKLINE LSE -1.46%