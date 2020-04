Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Grande-Bretagne préoccupée par le lancement d'un satellite iranien Reuters • 24/04/2020 à 16:05









LONDRES, 24 avril (Reuters) - Le gouvernement britannique s'est dit préoccupé vendredi après le lancement, au début de la semaine, d'un satellite militaire iranien qui est, selon lui, contraire à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France l'a également condamné et le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a souhaité mercredi que Téhéran rende des comptes pour ce lancement, qu'il a lui aussi jugé contraire à la résolution 2231. Selon le texte, adopté dans le cadre de l'accord de 2015 sur son programme nucléaire, l'Iran est "tenu de ne mener aucune activité liée aux missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires" pendant les huit années qui suivent la signature de cet accord. "Les informations selon lesquelles l'Iran a effectué un lancement de satellite - en utilisant la technologie des missiles balistiques - sont très préoccupantes et incompatibles avec la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'Onu", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. "L'Onu a appelé l'Iran à ne mener aucune activité liée aux missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires. L'Iran doit s'y conformer", a-t-il ajouté. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a réitéré la position de l'Iran selon laquelle ses missiles ne sont pas "conçus" pour transporter des armes nucléaires. "Les Etats-Unis intimident tout le monde avec la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis 2017 (...) Ni l'Europe ni les Etats-Unis ne peuvent sermonner l'Iran sur la base d'une mauvaise lecture de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Iran n'a ni armes nucléaires ni missiles conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires", écrit-il sur Twitter. (Guy Faulconbridge avec la rédaction de Dubaï, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.