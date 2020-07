Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Grande-Bretagne décide d'exclure Huawei de son réseau 5G Reuters • 14/07/2020 à 13:57









LONDRES, 14 juillet (Reuters) - La Grande-Bretagne n'utilisera plus aucun équipement du groupe chinois Huawei HWT.UL pour son réseau télécoms 5G d'ici 2027, a annoncé mardi le gouvernement britannique. Le Conseil de sécurité nationale présidé par le Premier ministre Boris Johnson a décidé mardi d'interdire à partir de la fin de cette année l'acquisition d'équipements de Huawei pour la nouvelle génération de communication mobile. Il a aussi ordonné le retrait de tous les équipements existants de Huawei d'ici 2027. (Paul Sandle et Guy Faulconbridge version française Bertrand Boucey)

