La Grande-Bretagne affirme que ses bases sont en sécurité après l'évacuation des avions ravitailleurs américains

Le Royaume-Uni a déclaré mardi que ses bases militaires étaient en sécurité, après que les États-Unis ont retiré d’une base aérienne britannique d’énormes avions ravitailleurs à la suite de ce que le Wall Street Journal a qualifié de menace iranienne , ce qui constitue la deuxième évacuation de ce type en trois mois.

Les données de suivi des vols accessibles au public ont montré qu’au moins dix avions ravitailleurs Boeing KC-135R Stratotanker avaient quitté lundi la base de la Royal Air Force (RAF) de Mildenhall, dans l’est de l’Angleterre. L’un d’entre eux s’est envolé vers une base en Allemagne, un autre vers l’Écosse et deux vers l’Espagne, tandis que les destinations des six autres n’ont pas été communiquées.

Au moins trois appareils polyvalents Osprey ont également décollé de Mildenhall pour atterrir à Lakenheath, une autre base de la RAF située à 4 miles de là. Une vidéo filmée par un particulier depuis l’extérieur de la base et vérifiée par Reuters montrait deux Osprey roulant sur la piste après leur atterrissage à Lakenheath.

Interrogé sur ces mouvements, le Commandement européen des États-Unis a déclaré que l’armée de l’air déplaçait des appareils d’un site à l’autre pour diverses raisons, et qu’il ne ferait aucun commentaire sur les mesures de protection des forces pour des raisons de sécurité opérationnelle.

Un porte-parole du Premier ministre Andy Burnham a déclaré que la protection des bases militaires britanniques était une priorité absolue et que le gouvernement travaillait en étroite collaboration avec la police et ses alliés pour les protéger.

Les mesures de sécurité faisaient l’objet d’un réexamen constant et le gouvernement investissait plus de 2 milliards de livres sterling dans la défense aérienne et les capacités de lutte contre les drones, a-t-il ajouté. Lorsqu’on lui a demandé s’il était convaincu que les bases britanniques étaient en sécurité, il a répondu: "Oui."

La Maison Blanche et le Pentagone n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires envoyées en dehors des heures de bureau habituelles.

LES ÉTATS-UNIS ONT RETIRÉ LEURS BOMBARDIERS EN SEPTEMBRE

Selon le Wall Street Journal, ces évacuations ont été motivées par une menace émanant de l’Iran. La nature précise de cette menace faisait l’objet de discussions entre les responsables américains, a-t-il indiqué.

L’Iran a nié tout lien avec des attaques spécifiques en Grande-Bretagne, mais ses Gardiens de la Révolution ont déclaré que les bases aériennes utilisées par les forces américaines dans ce pays et dans d’autres pays constituaient des cibles légitimes. La Grande-Bretagne met en garde depuis des mois contre le fait que l’Iran prépare des attaques et recrute des personnes en ligne pour les mener à bien.

En septembre , les États-Unis ont retiré de la base de la RAF Fairford des bombardiers qui avaient été utilisés pour frapper l’Iran , pour des raisons de sécurité , après qu’un groupe d’hommes s’était approché de la base à bord de fourgonnettes blanches.

Deux hommes ont été inculpés le mois dernier en lien avec cet incident, le parquet affirmant que l’un d’entre eux avait tenté d’aider les services de renseignement iraniens en Grande-Bretagne.

Le chef des services de renseignement intérieurs britanniques, Ken McCallum, a déclaré dans un discours le mois dernier que des opérations liées à l’Iran avaient conduit à plus de 50 arrestations au cours de l’année écoulée. L’Iran intensifiait ses tentatives visant des cibles plus importantes, telles que des sites militaires au Royaume-Uni, même si ses activités précédentes avaient été limitées par le manque de sophistication des criminels qu’il utilisait comme intermédiaires, a-t-il déclaré .

RENFORCEMENT DU NIVEAU DE SÉCURITÉ

Les États-Unis ont relevé le niveau de sécurité à la base de la RAF de Mildenhall et à une autre base britannique, celle de la RAF de Lakenheath , au niveau FPCON Charlie, le deuxième niveau de menace défensive le plus élevé, selon un article du WSJ citant un responsable américain proche du dossier.

L’incident de Fairford, qui reste en grande partie inexpliqué, a suscité un vif intérêt international à un moment où les inquiétudes s’intensifiaient quant aux implications de la guerre entre les États-Unis et l’Iran pour la sécurité des pays occidentaux.

M. Burnham a déclaré qu’il était "très probable" que l’activité observée à la RAF Fairford ait été coordonnée depuis l’Iran.