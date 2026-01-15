La gouverneure du Michigan déclare que l'accord de libre-échange nord-américain est essentiel pour la production automobile

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a déclaré jeudi qu'il était essentiel pour la production automobile américaine que l'administration Trump parvienne à un accord cette année pour prolonger l'accord de libre-échange nord-américain avec le Canada et le Mexique, et a mis en garde contre la montée en puissance de la Chine en tant que producteur automobile majeur.

"Ce système ne fonctionne que si et quand nous sommes un bon partenaire pour nos alliés. Lorsque nous nous battons contre nos voisins, c'est la Chine qui gagne", a déclaré Mme Whitmer, une démocrate, lors d'un discours prononcé au salon de l'automobile de Détroit. Elle a déclaré que les États-Unis devraient abandonner l'USMCA. "Nous devrions nous appuyer sur les meilleurs éléments et les rendre encore meilleurs ... . Est-il parfait? Non. Mais sans nos alliés, nous n'avons aucune chance. "