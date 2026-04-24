La gouverneure du Maine rejette la première mesure d'un État américain visant à geler la construction de nouveaux centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et les commentaires de la gouverneure)

La gouverneure démocrate du Maine, Janet Mills, a opposé vendredi son veto à un projet de loi qui aurait fait de cet État le premier des États-Unis à imposer un moratoire sur les nouveaux grands centres de données, alors même que l'opposition locale à ces installations gourmandes en électricité ne cesse de croître.

S'il avait été promulgué , ce projet de loi aurait gelé jusqu'en octobre 2027 les autorisations pour les centres de données nécessitant plus de 20 mégawatts d'électricité, le temps qu'un conseil nommé par l'État analyse leur impact sur le réseau local, les factures d'électricité, l'air et l'eau.

Dans une lettre adressée à l'assemblée législative du Maine, Mme Mills a déclaré qu'elle soutenait un moratoire temporaire sur les projets de centres de données – et qu'elle aurait signé le projet de loi s'il avait inclus une exemption pour un projet de centre de données en cours dans la ville de Jay.

«Un moratoire est approprié compte tenu des impacts des centres de données géants dans d’autres États sur l’environnement et sur les tarifs d’électricité. Mais la version finale de ce projet de loi ne prévoit pas d’exception pour un projet spécifique dans la ville de Jay qui bénéficie d’un fort soutien local de la part de sa communauté d’accueil et de la région », a déclaré Mme Mills. L'usine de papier d'Androscoggin a fermé ses portes en 2023 à la suite de l'explosion d'une chaudière, entraînant la perte de centaines d'emplois.

Les travaux de construction d'un centre de données de 550 millions de dollars sur ce site devraient créer plus de 800 emplois dans le secteur du bâtiment et au moins 100 emplois permanents bien rémunérés, et apporteraient des recettes fiscales foncières à la ville de Jay, a déclaré Mme Mills.

La décision prise vendredi reflète le difficile compromis auquel sont confrontés les dirigeants politiques, qui doivent mettre en balance l’impact des centres de données sur l’environnement et les factures d’énergie des ménages avec les millions de dollars d’investissements et de recettes fiscales qu’ils peuvent générer.

Mme Mills a également déclaré qu'elle prévoyait de publier un décret créant un conseil chargé d'examiner l'impact des centres de données dans le Maine et qu'elle avait signé un projet de loi visant à exclure les projets de centres de données des programmes d'incitations fiscales pour le développement des entreprises du Maine.

Les géants américains de la technologie se sont engagés à dépenser plus de 600 milliards de dollars dans des centres de données d'intelligence artificielle cette année, dans le cadre d'une vague de dépenses qui a stimulé l'économie américaine et qui est considérée comme la plus importante depuis le boom des télécommunications de la fin des années 1990.

Mais l'opposition croissante à cette expansion a conduit au moins 11 États américains à envisager une législation visant à stopper ou à limiter le développement de ces installations, alors même que l'administration Trump fait pression sur les États pour qu'ils ne s'immiscent pas dans la réglementation de l'IA.

Pour apaiser les inquiétudes liées à la hausse des factures d'électricité, Washington a obtenu le mois dernier que les grandes entreprises technologiques signent à la Maison Blanche un engagement volontaire selon lequel elles prendraient en charge le coût de la nouvelle production d'électricité nécessaire à l'alimentation de leurs centres de données.

Deux législateurs démocrates – le sénateur Bernie Sanders et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez – ont également présenté un projet de loi visant à suspendre toute construction de centres de données jusqu’à ce que le Congrès adopte une législation sur la sécurité de l’IA.