La gestion des risques est incontournable, rappelle Nordea AM

(AOF) - Selon Nordea AM, les nouveaux foyers d'infection, actuels et futurs, limiteront l'activité économique, ce qui laisse présager une reprise lente mais saine. Avec la levée du confinement, l'activité économique reprend progressivement, observe le gérant qui rappelle que la réponse budgétaire de la part du gouvernement américain a permis de soutenir les revenus et les dépenses. Pour autant précise-t-il, l'attente politique est extrêmement forte, ces engagements devront se poursuivent dans la durée.

D'après lui, d'ici le début du mois d'août, des mesures économiques supplémentaires viendront renforcer le dispositif de soutien à l'économie Outre-Atlantique.

En termes d'allocations, Nordea AM estime que les titres de notation BB semblent actuellement plus attrayants que ceux de notation B.

L'endettement des entreprises a augmenté cette année, les investisseurs doivent donc surveiller de près l'évolution de la situation et la hausse potentielle des taux de défaut, recommande par ailleurs le gérant.

Ce dernier souligne que la crise sanitaire a démontré que l'exposition aux risques des portefeuilles est un facteur essentiel : la gestion des risques est incontournable. Il est donc tout à fait logique d'éviter les entreprises dont la note de crédit reste faible.