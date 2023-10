La géopolitique et les résultats d'entreprises occupent les marchés, patients avant Powell

Les marchés boursiers hésitent jeudi, toujours préoccupés par le risque d'escalade du conflit entre Israël et le Hamas, tandis que les publications de résultats d'entreprises s'intensifient et qu'une prise de parole du président de la Réserve fédérale américaine est attendue.

Wall Street a ouvert modestement dans le vert: le Dow Jones grappillait 0,01%, le Nasdaq 0,17% et le S&P 500 0,07% vers 13H50 GMT.

En Europe, Paris cédait 0,64%, Londres 1,03%, Francfort 0,34% et Milan 1,38%.

Vers 13H40 GMT, le rendement de l'emprunt des Etats-Unis à 10 ans s'établissait à 4,94%, après avoir signé un nouveau plus haut depuis 16 ans à 4,98% un peu plus tôt.

Les investisseurs scruteront une prise de parole de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale (Fed), à 16H00 GMT, en amont de la réunion de la banque centrale américaine du 1er novembre.

"Le rendement américain à 10 ans flirte désormais avec la barre psychologique des 5% (...) malgré les fortes tensions géopolitiques", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank, qui estime qu'il "existe un potentiel de hausse supplémentaire" et donc un risque baissier pour les actions et ce "que les résultats d'entreprises soient bons ou mauvais".

Les efforts diplomatiques de plusieurs pays pour éviter un embrasement régional du conflit entre Israël et le Hamas sont au centre de l'attention des investisseurs.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, est arrivé jeudi en Israël, première étape d'une tournée régionale. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, est attendu en Egypte et le président chinois, Xi Jinping, s'est entretenu avec le Premier ministre égyptien.

"La situation reste critique et continue de menacer d'impliquer le Moyen-Orient dans un conflit plus large, un scénario qui pourrait perturber l'approvisionnement mondial en pétrole brut", rappelle Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Mercredi, les prix du pétrole avaient progressé en réaction à des propos rapportés par le site Didban Iran, selon lesquels le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a appelé les pays dont la population est à majorité musulmane à boycotter Israël, notamment en suspendant leurs livraisons d'or noir à l'Etat hébreu.

Jeudi les cours se repliaient, en partie grâce à l'allègement des sanctions américaines contre le Venezuela. Vers 13H40 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, perdait 0,91% à 90,67 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en novembre, reculait de 0,97% à 87,44 dollars.

L'euro prenait 0,30% à 1,0568 dollar pour un euro vers 13H40 GMT.

Tapis rouge pour Netflix

La plateforme Netflix a présenté des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu et un bond des abonnés, malgré la concurrence féroce qui fait rage dans le streaming. Le groupe a relevé sa prévision de marge opérationnelle pour l'ensemble de son exercice 2023, à 20% désormais, soit le haut de la fourchette initialement visée.

Son action grimpait de 15,31%. Dans le même secteur, Walt Disney, maison mère de la plateforme Disney +, perdait 0,20%, Paramount 2,18% et Warner Bros 0,19%.

Tesla déçoit

Le constructeur automobile américain Tesla a dévoilé mercredi des résultats pour le troisième trimestre inférieurs aux attentes des analystes, soulignant que les coûts de production de ses nouvelles usines restaient plus élevés que sur ses anciens sites de fabrication dans un contexte de baisse des tarifs.

En conséquence, la marge opérationnelle du groupe est tombée à 7,6% au troisième trimestre, contre 17,2% un an plus tôt. Sanctionné par les investisseurs, le titre chutait de 5,93% à New York.

Technip Energies visé par une controverse

Technip Energies chutait de 17% à Paris après la publication d'une enquête du quotidien Le Monde impliquant le groupe dans un projet gazier russe, malgré les sanctions européennes contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine.

Le groupe a assuré dans un communiqué avoir "agi, à tout moment, en conformité avec les sanctions applicables dans le cadre du projet Arctic LNG 2", un projet de construction d'usine de liquéfaction de gaz naturel en Sibérie occidentale.

