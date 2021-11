La gamme des ETP Crypto s’élargit avec les lancements de WisdomTree et Invesco

Invesco a lancé l'Invesco Physical bitcoin ETP tandis que WisdomTree a également élargi sa gamme de produits crypto avec le lancement de trois nouveaux ETP.

Invesco a lancé l’Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC), un produit 100 % physiquement adossé suivant l’indice CoinShares Bitcoin Hourly Reference Rate. Les bitcoins seront détenus pour le compte de l’ETP Invesco par Zodia Custody, un dépositaire d’actifs numériques basé au Royaume-Uni, qui est enregistré auprès de la FCA en tant que Crypto Asset Business en vertu de la réglementation britannique contre le blanchiment d’argent. L’ETP Invesco Physical Bitcoin est coté sur le Deutsche Boerse avec un ratio de frais total (TER) de 0,99%.

WisdomTree a également élargi sa gamme de produits crypto avec le lancement de trois nouveaux ETP de panier de crypto-monnaies adossés physiquement en Europe. Les ETP WisdomTree Crypto Market (BLOC), WisdomTree Crypto Altcoins (WALT) et WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight (MEGA) sont cotés à la bourse suisse et à la Börse Xetra et peuvent être vendus dans l’Union européenne. BLOC et WALT ont un ratio de dépenses de 1,45%, tandis que MEGA facturera 0,95%. Les ETP suivent des indices propriétaires développés par WisdomTree en collaboration avec CF Benchmarks.

BLOC offre une exposition à un panier de crypto-monnaies (70 % de la capitalisation totale du marché cryptographique), notamment Bitcoin, ethereum, Cardano, Bitcoin Cash, litecoin, Polkadot et Solana. WALT se concentre sur les Altcoins avec une exposition à d’autres crypto-monnaies majeures et exclut le Bitcoin et l’Ethereum. L’indice sous-jacent de l’ETP est actuellement composé de Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Polkadot et Solana. MEGA, quant à lui, fournit une allocation à pondération égale aux crypto actifs méga-cap, actuellement le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH) avec un rééquilibrage trimestriel.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec notre sélecteur d’ETF.