La gamme de produits ETF thématiques s’élargit en Europe avec de nouveaux lancements

Les fournisseurs sont devenus plus créatifs et élargissent leurs catalogues avec des thèmes d'investissement passionnants qui attirent les investisseurs institutionnels et individuels.

L’investissement dans les ETF devient plus intéressant, avec l’explosion de la popularité des ETF thématiques au cours des dernières années. Les fournisseurs sont devenus plus créatifs et élargissent leurs catalogues avec des thèmes d’investissement passionnants qui attirent les investisseurs institutionnels et individuels.

En partenariat avec LGIM et Robo Global, Trackinsight a récemment lancé son Observatoire thématique, une liste de plus de 700 ETF thématiques mondiaux, axés sur les tendances et les mégatendances qui façonnent notre monde actuel.

Les plus récents ajouts à la famille des ETF thématiques européens sont Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF (BOTZ), Global X Cybersecurity UCITS ETF (BUG), Global X CleanTech UCITS ETF (CTEK), Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF (DRVE), Global X E-commerce UCITS ETF (EBIZ), Global X FinTech UCITS ETF (FINX), et Global X Internet of Things UCITS ETF (SNSR). Ces fonds sont cotés à la Bourse de Londres et à la Deutsche Börse Xetra. Le fournisseur Global X, basé à New York, espère que les nouveaux ETF UCITS refléteront la poussée de la société sur le marché européen et son objectif d’offrir aux investisseurs du monde entier des solutions d’investissement intelligentes.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :

Vous souhaitez savoir quels ETF sont les plus performants ? Consultez nos guides d’investissement :