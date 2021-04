La gamme de fonds ODDO BHF Polaris intègre désormais une approche ESG

(AOF) - Les 4 fonds diversifiés de la gamme ODDO BHF Polaris intègrent désormais de façon formelle des critères ESG dans leur processus d'investissement, a annoncé ODDO BHF AM. Bénéficiant d'une note de durabilité Morningstar de 4 ou 5 globes, ODDO BHF Polaris Moderate, ODDO BHF Polaris Balanced , ODDO BHF Polaris Dynamic et ODDO BHF Polaris Flexible excluent plus de 20% de leur univers d'investissement (indice MSCI ACWI) sur la base de critères strictement ESG.

De plus, au moins 90% des titres en portefeuille sont notés selon des critères extra-financiers. En cohérence avec la politique d'investissement durable de ODDO BHF AM, les 4 fonds excluent par ailleurs les entreprises qui ne respectent pas les Principes du Pacte Mondial des Nations-Unies ainsi que les entreprises les moins bien notées sur une échelle MSCI , l'objectif pour les gérants étant d'obtenir une note de " A ".

Enfin, le dialogue systématique avec les entreprises en portefeuille permet aux gérants de s'assurer de la trajectoire ESG des fonds.

" Nous pensons que les entreprises bien gérées et dotées de pratiques responsables peuvent afficher des performances supérieures sur le long terme " déclare Prof. Dr. Jan Viebig, CIO ODDO BHF AG et responsable de la gestion ODDO BHF TRUST, en charge de la gamme des fonds Polaris.