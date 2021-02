La galaxie BOLLORE flambe en Bourse (VIVENDI, FINANCIERE DE L'ODET) : IPO d'UMG en vue

(AOF) - L'action Vivendi (+16,93% à 30,52 euros) affiche de très loin la plus forte hausse de l'indice CAC 40, le groupe de médias ayant annoncé son intention de distribuer 60 % du capital d'UMG et de coter cette société d'ici fin 2021. Lors de la dernière transaction concernant le numéro un mondial de la musique, au cours de laquelle le consortium mené par Tencent est monté à 20% du capital, UMG était valorisé 30 milliards d'euros. Les autres sociétés contrôlées par Vincent Bolloré, dont Bollore (+12,31% à 4,07 euros) et Financière de l'Odet (12,03% à 894 euros), bondissent également.

" En supposant que la famille Bolloré conserve sa participation dans UMG, ce dernier détiendrait 16% en direct d'UMG et 20% via Vivendi, ce qui lui permettrait de conserver une minorité de blocage ", explique Invest Securities. Ce dernier précise que suite à la dernière opération avec Tencent, Vivendi dispose de 6 milliards d'euros pour participer à la consolidation des médias en Europe.

Les cibles sont nombreuses

En France, il s'intéresse à Europe 1, propriété de Lagardère, dont il est l'un des principaux actionnaires. Selon Reuters, Vivendi ferait parti des potentiels repreneurs, qui aurait approché Bertelsmann pour racheter M6.

Il pourrait envisager de monter au capital de Banijay (production audiovisuelle) dont il détient déjà 32,9% du capital

Après avoir acquis 7,6% de Prisa, le propriétaire du quotidien El Pais, puis 9,9%, Vivendi souhaiterait monter jusqu'à 20%.

" L'opération envisagée a reçu un premier accueil favorable du consortium mené par Tencent avec qui la cotation sera étudiée ", a précisé samedi le groupe de médias à propos d'UMG.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Vivendi sera convoquée pour le 29 mars prochain afin de modifier les statuts et permettre cette distribution. En cas de vote positif de ses actionnaires, Vivendi poursuivra ce projet, avec une assemblée générale approuvant la distribution qui pourrait aboutir avant fin 2021.

Le Directoire proposera par ailleurs un dividende ordinaire de 0,60 euro par action au titre de 2020 à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels de Vivendi le 22 juin prochain.