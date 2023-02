La fusion Société Générale et Crédit du Nord tire les tarifs bancaires vers le bas en France

Les principaux tarifs bancaires français sont restés stables ou ont diminué au début de l'année, selon l'Observatoire des tarifs bancaires (OTB), qui souligne que la fusion des réseaux Société Générale et Crédit du Nord s'est traduite par des baisses "allant dans certains cas jusqu'à gommer des hausses de tarifs opérées par d'autres établissements".

Six tarifs ont baissé entre le 31 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, après que les banques ont actualisé leurs grilles, révèle jeudi cet observatoire qui émane d'une instance, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), où siègent à parité des représentants des établissements financiers et des clients, des parlementaires et des représentants syndicaux.

La cotisation à une offre d'assurance perte ou vol des moyens de paiement, et le tarif de "tenue de compte" ont connu les plus fortes baisses, avec respectivement -3,56% (93 centimes d'euros en mois) et -3,30% (70 centimes de moins).

Mais dans ces deux cas, "les baisses tarifaires appliquées aux clients du groupe Crédit du Nord expliquent à elles seules la baisse des moyennes tarifaires", souligne l'Observatoire.

La fusion des réseaux Société Générale et Crédit du Nord au 1er janvier, dans un nouveau réseau baptisé "SG", a permis des "baisses significatives" pour les clients Crédit du Nord, allant de -10% à -67%, explique l'organisme.

"Ces baisses tarifaires ont eu un fort impact sur les moyennes tarifaires de l'OTB, allant dans certains cas jusqu'à gommer des hausses de tarifs opérées par d'autres établissements et permettant d'afficher des tarifs en baisse", souligne l'Observatoire.

Huit tarifs sont stables, dont deux qui restent gratuits: les prélèvements et les virements par internet.

"Les banques françaises sont au rendez-vous de la défense du pouvoir d'achat des Français", s'est félicité dans un communiqué la Fédération bancaire française, rappelant que "pour l'ensemble des biens et services, l'inflation est, elle, estimée à 6% sur un an en janvier 2023".

Au début de l'année, une étude de l'association CLCV, utilisant une méthodologie différente, avait pointé une très légère augmentation des tarifs bancaires, bien en deçà de l'inflation, conformément aux engagements de la profession pris en septembre dernier.

ktr/bp/jbo/sr