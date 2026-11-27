Le feu vert de Bruxelles n'est pas arrivé avant la date butoir du 26 novembre, ce qui repousse la finalisation du rapprochement, selon Milano Finanza.

La fusion entre Saipem et Subsea7 devrait glisser au premier trimestre 2027, estime MF. La date butoir du 26 novembre pour l'autorisation de l'opération par les autorités de la concurrence de l'Union européenne est passée sans décision.

Le directeur général Alessandro Puliti évoque un dialogue constructif avec Bruxelles. Le groupe a déjà obtenu 13 autorisations sur 16 dans les autres pays concernés, et assure poursuivre les échanges avec la Commission européenne pour finaliser le dossier restant.