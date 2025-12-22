La fusion entre Union Pacific et Norfolk Southern se heurte au refus du syndicat des aiguilleurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un syndicat de cheminots s'est opposé lundi au projet d'acquisition de Norfolk Southern NSC.N par Union Pacific UNP.N pour un montant de 85 milliards de dollars, avertissant que l'opération pourrait nuire à la sécurité et avoir un impact sur la main-d'œuvre.

La Brotherhood of Railroad Signalmen (BRS), qui représente environ 3.000 membres dans les deux entreprises, a déclaré qu'elle continuerait à s'engager dans le processus réglementaire et à soumettre des commentaires formels au U.S. Surface Transportation Board.

Depuis son annonce, le projet de fusion visant à former le premier chemin de fer d'un océan à l'autre a fait l'objet de critiques de la part des syndicats et des chemins de fer rivaux.

Mike Baldwin, président du BRS, a déclaré que la fusion avait pour but d'accroître le pouvoir des entreprises et non de renforcer le réseau ferroviaire, car elle transfère le risque sur les travailleurs, les communautés et le public.

"L'industrie ferroviaire a déjà emprunté cette voie par le passé et les résultats ont été perturbateurs, dangereux et coûteux

Union Pacific et Norfolk Southern n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

La semaine dernière, les deux opérateurs ferroviaires américains ont déposé une demande de fusion de près de 7 000 pages auprès du STB, donnant ainsi le coup d'envoi de l'examen réglementaire de l'opération. Les deux entreprises ont déclaré que l'accord permettrait d'accélérer les expéditions en réduisant les transferts et les retards.

Cette nouvelle intervient après que le syndicat Teamsters , qui représente près de 20 000 travailleurs, se soit également opposé à la fusion la semaine dernière.