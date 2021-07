La fusion entre Aon et Willis Tower Watson n'aura pas lieu

(AOF) - Aon et Willis Tower Watson ont annoncé lundi avoir mis un terme à leur projet de fusion annoncé en mars dernier, mettant ainsi fin au litige avec le ministère américain de la Justice (DoJ). "Malgré l'élan réglementaire dans le monde entier, y compris l'approbation récente de notre combinaison par la Commission européenne, nous sommes dans une impasse avec le ministère de la Justice des États-Unis", a déclaré Greg Case, PDG d'Aon. Dans le cadre de la résiliation de l'accord, Aon versera à Willis Towers Watson une indemnité d'un milliard de dollars.

