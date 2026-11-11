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La fusion entre AkzoNobel et Axalta, d'un montant de 25 milliards de dollars, pourrait affaiblir la concurrence au Royaume-Uni, selon l'autorité de régulation
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 08:39

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La fusion, d'un montant de 25 milliards de dollars, entre le fabricant de peinture Dulux, Akzonobel ( AKZO.AS ), et son homologue américain Axalta ( AXTA.N ), pourrait réduire considérablement la concurrence au Royaume-Uni, a déclaré mercredi l'autorité britannique de la concurrence.

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