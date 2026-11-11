La fusion entre AkzoNobel et Axalta, d'un montant de 25 milliards de dollars, pourrait affaiblir la concurrence au Royaume-Uni, selon l'autorité de régulation

La fusion, d'un montant de 25 milliards de dollars, entre le fabricant de peinture Dulux, Akzonobel ( AKZO.AS ), et son homologue américain Axalta ( AXTA.N ), pourrait réduire considérablement la concurrence au Royaume-Uni, a déclaré mercredi l'autorité britannique de la concurrence.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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