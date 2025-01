La fusée Starship d'Elon Musk emboîte le pas à celle de Jeff Bezos

La fusée Starship de SpaceX sur son pas de tir, le 14 janvier 2025 ( AFP / SERGIO FLORES )

Quelques heures seulement après le succès du premier lancement de la fusée New Glenn de Jeff Bezos, l'entreprise SpaceX d'Elon Musk revient sur le devant de la scène jeudi avec un nouveau vol d'essai de Starship, la plus grande fusée jamais construite.

Emboîtant le pas à Blue Origin, qui a réussi à mener son premier vol orbital, SpaceX entend faire sa propre démonstration de force en rattrapant le premier étage de sa mégafusée, un exploit technique qu'elle n'a réussi qu'une seule fois.

Haute de 123 mètres, soit la taille d'un immeuble d'environ 40 étages, Starship doit décoller jeudi à partir de 16H37 locales (22H37 GMT) depuis sa base du Texas.

"Bonne chance pour aujourd'hui!", a lancé le fondateur d'Amazon Jeff Bezos à son rival Elon Musk sur X.

Plus tôt dans la journée, le patron de Tesla s'était empressé de le féliciter "pour avoir atteint l'orbite dès la première tentative!", avec la fusée New Glenn, haute de 98 mètres.

Un échange d'amabilités qui détonne et interroge, alors qu'Elon Musk s'est même aventuré à plaisanter leur possible nouvelle amitié. Les deux hommes les plus riches au monde ont fondé au début des années 2000 leurs entreprises spatiales et se disputent depuis la vedette dans le domaine.

SpaceX a toutefois pris une grande avance sur Blue Origin en adoptant une stratégie différente et sur certains aspects plus risquée, et règne depuis plusieurs années le marché des vols commerciaux orbitaux.

Une domination que Jeff Bezos cherche à remettre en cause avec sa nouvelle fusée New Glenn.

- Echec en novembre -

La fusée New Glenn de Blue Origin lors de son lancement, depuis le Kennedy Space Center à Cape Canaveral, en Floride, le 16 janvier 2025 ( AFP / Gregg Newton )

Après avoir réussi en octobre dernier à récupérer le premier étage de Starship, une mégafusée destinée à "coloniser Mars", Elon Musk ambitionne jeudi de montrer que ce succès n'était pas le fruit du hasard.

SpaceX avait échoué en novembre cette impressionnante manoeuvre sous les yeux du président élu Donald Trump, abandonnant la tentative peu après le décollage et laissant le propulseur se désintégrer dans le Golfe du Mexique.

Depuis le dernier essai, des "améliorations majeures" ont été apportées, a déclaré SpaceX sur son site. L'entreprise préfère faire décoller des fusées imparfaites pour apprendre en situation réelle de vol et adapter ensuite son modèle.

Après la séparation des deux étages de la fusée - le propulseur nommé Super Heavy et le vaisseau Starship donnant le nom à l'ensemble - l'entreprise cherchera donc à faire revenir le propulseur sur son pas de tir.

Au lieu de se poser ensuite verticalement comme le fait le premier étage de sa fusée Falcon 9, ce dernier devra être immobilisé, sans avoir touché le sol, par des bras mécaniques installés sur la tour de lancement.

- Possibles conflits d'intérêt -

Le patron de SpaceX Elon Musk et Donald Trump lors d'un meeting de campagne, à Butler, en Pennsylvanie, le 5 octobre 2024 ( AFP / Jim WATSON )

La fusée Starship est pensée pour être à terme entièrement réutilisable, ce qui permettrait de réduire considérablement les coûts.

Cette spécificité permet également l'augmentation de la cadence des lancements, qui causent notamment une pollution sonore importante sur le site texan.

A son retour au pouvoir, Donald Trump devrait lever nombre de réglementations environnementales, ce qui inquiète des habitants vivant aux alentours de la base spatiale de SpaceX, située à proximité de zones protégées.

D'autant plus qu'Elon Musk a dépensé en 2024 des dizaines de millions de dollars pour soutenir la campagne du républicain et a décroché en échange un poste de conseiller, soulevant des questions sur d'éventuels conflits d'intérêt avec le gouvernement.

Leur grand rapprochement fait d'ailleurs planer l'inquiétude sur d'éventuelles répercussions négatives pour les activités de Jeff Bezos.

Ce dernier, ancienne bête noire du républicain, a récemment multiplié les gestes à l'égard de Donald Trump et devrait assister lundi, comme Elon Musk et le patron de Facebook Mark Zuckerberg, à son investiture.