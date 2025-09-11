La FTC ouvre une enquête sur les chatbots d'Alphabet, de Meta et de cinq autres entreprises

La Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis a déclaré jeudi qu'elle cherchait à obtenir des informations auprès de sept entreprises, dont Alphabet

GOOGL.O , Meta META.O et OpenAI, qui fournissent des chatbots alimentés par l'IA et destinés aux consommateurs, sur la manière dont ces entreprises mesurent, testent et surveillent les impacts potentiellement négatifs de la technologie.

La FTC a indiqué qu'elle souhaitait obtenir des informations sur la manière dont les entreprises monétisent l'engagement des utilisateurs, traitent les données des utilisateurs et génèrent des résultats en réponse aux demandes des utilisateurs, et utilisent également les informations obtenues lors des conversations avec les chatbots.

Les autres entreprises figurant sur la liste de la FTC sont Character.AI, Instagram, Snap SNAP.N et xAI.

Alphabet, OpenAI, Meta, Snap, xAI et Character.AI n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Un document interne de Meta détaillant les politiques sur le comportement des chatbots a permis aux créations IA de l'entreprise d'"engager un enfant dans des conversations romantiques ou sensuelles", de générer de fausses informations médicales et d'aider les utilisateurs à soutenir que les Noirs sont "plus bêtes que les Blancs", avait rapporté Reuters en août.