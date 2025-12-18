La FTC enquête sur l'outil de tarification par IA d'Instacart, selon une source ; les actions chutent

Les actions ont baissé d'environ 10 % à la suite de cette nouvelle

La plateforme de livraison de produits d'épicerie est critiquée pour son outil d'IA

Une étude a montré que certains acheteurs ont obtenu des prix jusqu'à 23 % plus élevés

Instacart a déclaré que les détaillants fixaient les prix

La Commission fédérale du commerce américaine enquête sur Instacart CART.O , ont déclaré à Reuters deux sources au fait du dossier, alors que la plateforme de vente au détail fait face à des critiques sur son outil de tarification basé sur l'intelligence artificielle.

Les actions d'Instacart ont baissé d'environ 10 % dans les échanges après la séance.

L'agence a envoyé à la société une demande d'enquête civile, ont dit les sources. La FTC cherche à obtenir des informations sur l'outil de tarification Eversight d'Instacart, a déclaré l'une des sources.

Ce logiciel, qui permet aux détaillants d'Instacart d'expérimenter différents prix en utilisant l'intelligence artificielle, a suscité des critiques après qu'une étude récente a montré que des acheteurs différents obtenaient des prix différents pour les mêmes produits d'épicerie sur Instacart.

"La Commission fédérale du commerce a depuis longtemps pour politique de ne pas commenter les enquêtes potentielles ou en cours. Mais, comme beaucoup d'Américains, nous sommes troublés par ce que nous avons lu dans la presse au sujet des pratiques tarifaires présumées d'Instacart", a déclaré la FTC dans un communiqué.

L'ouverture d'une enquête ne prouve pas l'existence d'un acte répréhensible et toutes les enquêtes de la FTC n'aboutissent pas à des poursuites judiciaires.

La FTC se penche sur la question de l'utilisation de la technologie par une entreprise pour fixer les prix à un moment où le coût élevé de la vie aux États-Unis est l'une des principales préoccupations quotidiennes des Américains. La question de l'accessibilité financière a aidé les démocrates à remporter plusieurs élections locales et d'État en novembre, devenant ainsi un vent politique important pour le président Donald Trump et son parti républicain.

MÊME PRODUIT, PRIX DIFFÉRENT Une étude portant sur 437 acheteurs ayant consulté les prix d'Instacart dans quatre villes a révélé des différences de prix considérables pour les mêmes articles achetés dans les mêmes magasins. En moyenne, il y avait une différence de 7 % dans le coût total pour la même liste de courses dans le même magasin, selon l'étude menée par les groupes de défense Groundwork Collaborative, Consumer Reports et More Perfect Union.

"Certains acheteurs ont trouvé des prix jusqu'à 23 % plus élevés que les prix proposés à d'autres acheteurs pour les mêmes articles, dans le même magasin et au même moment", écrivent les auteurs de l'étude.

Eversight d'Instacart permet aux détaillants d'effectuer des tests de prix afin d'évaluer les réactions des consommateurs face à des prix plus élevés ou plus bas pour différentes catégories d'articles. Les épiciers qui utilisent Eversight voient leur chiffre d'affaires augmenter de 1 à 3 %, selon le site web d'Instacart.

Les tests de prix effectués par le biais d'Eversight étaient aléatoires, contrairement aux pratiques de tarification basées sur la fluctuation de la demande ou sur les données et comportements individuels d'un utilisateur, a déclaré Instacart la semaine dernière.

"Cette année, nous nous sommes efforcés d'encourager davantage de détaillants à s'orienter vers la parité des prix en magasin et en ligne, en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires pour supprimer les marges et aligner les prix en ligne sur ceux pratiqués en magasin", a déclaré l'entreprise dans un billet de blog.

Instacart ne fixe pas les prix des articles disponibles sur sa plateforme, a indiqué l'entreprise à l'époque. À l'exception de Target, ce sont les détaillants qui fixent les prix auxquels les acheteurs sont confrontés, et Instacart fournit les outils nécessaires à cet effet.

Target n'est pas affilié à Instacart et ne contrôle pas les prix qu'il fixe, a déclaré un porte-parole de la grande surface. Au lieu de cela, Instacart récupère les prix de Target disponibles publiquement et ajoute une marge pour couvrir ses coûts.

LES TACTIQUES DE FIXATION DES PRIX NUMÉRIQUES FONT L'OBJET D'UN EXAMEN MINUTIEUX

Certains membres du Congrès ont critiqué Instacart à la suite de l'étude.

"Les consommateurs méritent de savoir quand ils sont soumis à des tests de prix. La FTC devrait exiger une étiquette bien visible à l'écran", a déclaré le sénateur américain Chuck Schumer, démocrate de New York, dans une lettre adressée à l'agence dimanche.

Ce n'est pas la première fois que la FTC se penche sur les pratiques tarifaires fondées sur l'IA et les données. L'année dernière, la présidente de la FTC, Lina Khan, a demandé des informations à Mastercard MA.N , JPMorgan Chase

JPM.N , Accenture ACN.N , McKinsey & Co. et à quatre autres entreprises sur les outils qu'elles vendent à d'autres entreprises pour analyser les données et fixer les prix ou adapter les remises.

Certains de ces outils aident les entreprises à évaluer ce que les acheteurs sont prêts à payer en fonction de leurs achats antérieurs, de leur localisation et d'autres données relatives à l'activité en ligne, a écrit le personnel de la FTC dans un rapport préliminaire publié en janvier.

Ce rapport préliminaire a suscité l'inquiétude des législateurs de l'État quant à la manière dont les entreprises utilisent la technologie pour fixer les prix, et certains ont cherché à restreindre des pratiques qu'ils jugent déloyales.