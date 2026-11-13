La FTC cherche à bloquer la vente de MWI Animal Health à Covetrus pour 3,5 milliards de dollars

La Federal Trade Commission (FTC) a engagé vendredi une procédure judiciaire pour empêcher la cession de MWI Animal Health, filiale de distribution vétérinaire de Cencora, à Covetrus pour 3,5 milliards de dollars. Soutenue par les procureurs généraux de 13 États américains, la plainte a été déposée devant un tribunal fédéral de New York. Le régulateur estime que cette opération réunirait les deux principaux distributeurs américains de médicaments et de fournitures vétérinaires, réduisant sensiblement la concurrence. Cette concentration pourrait entraîner une hausse des prix pour les cliniques vétérinaires, avec des répercussions sur les dépenses des propriétaires d'animaux.

Annoncée en février, la transaction se heurte désormais à une opposition réglementaire majeure. Covetrus conteste l'analyse de la FTC, qu'elle juge fondée sur une vision trop restrictive du marché et ne reflétant pas les pratiques réelles d'approvisionnement des vétérinaires. L'entreprise affirme être prête à défendre l'opération devant les tribunaux, tandis que Cencora n'a pas immédiatement commenté la procédure. Le litige porte principalement sur les conséquences concurrentielles du rapprochement et sur la capacité des professionnels vétérinaires à conserver des solutions d'approvisionnement suffisamment diversifiées. L'issue judiciaire déterminera si les deux groupes peuvent mener à bien leur projet de consolidation.

Les investisseurs ont réagi avec une relative sérénité, l'action Cencora progressant d'environ 2% en cours de séance ce vendredi. Au-delà de cette opération de 3,5 milliards de dollars, la procédure illustre la vigilance des autorités américaines face à la concentration du marché de la distribution vétérinaire et à ses conséquences potentielles sur les coûts des soins animaliers.