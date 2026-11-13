La FTC américaine intente une action en justice pour empêcher la cession par Cencora de sa division vétérinaire à Covetrus, d'un montant de 3,5 milliards de dollars

L'autorité américaine de la concurrence a déposé vendredi une plainte devant un tribunal fédéral de New York afin de bloquer la cession, d'un montant de 3,5 milliards de dollars, de la division MWI Animal Health de Cencora COR.N à Covetrus, fournisseur de produits vétérinaires, arguant que cette opération entraînerait une hausse des coûts pour les cliniques et les propriétaires d'animaux de compagnie.
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La Commission fédérale du commerce (FTC) a déclaré que l'opération envisagée réunirait les deux plus grands distributeurs de médicaments vétérinaires et de fournitures cliniques aux États-Unis, éliminant de fait toute concurrence directe
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Cencora avait accepté en février de vendre MWI à la société privée Covetrus
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La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral de première instance du district sud de New York et est soutenue par les procureurs généraux de 13 États
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La FTC a indiqué que Covetrus et MWI se livraient actuellement à une concurrence tarifaire agressive, proposant des remises et des rabais pour conquérir la clientèle des vétérinaires indépendants et des grandes chaînes de cliniques
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Cencora et Covetrus n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters
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Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré ne pas s'attendre à ce que la contestation de la FTC affecte les prévisions de Cencora
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La société de courtage s'attend à ce que Cencora fasse valoir les mérites stratégiques de l'opération, mais a indiqué que l'entreprise "chercherait probablement d'autres transactions avec MWI" si la vente venait à être bloquée
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L'action Cencora a progressé d'environ 2 % en milieu de séance
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