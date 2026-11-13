La FTC américaine intente une action en justice pour empêcher la cession par Cencora de sa division vétérinaire à Covetrus, d'un montant de 3,5 milliards de dollars

L'autorité américaine de la concurrence a déposé vendredi une plainte devant un tribunal fédéral de New York afin de bloquer la cession, d'un montant de 3,5 milliards de dollars, de la division MWI Animal Health de Cencora à Covetrus, fournisseur de produits vétérinaires COR.N , arguant que cette opération entraînerait une hausse des coûts pour les cliniques et les propriétaires d'animaux de compagnie.
Covetrus a rétorqué que l’argumentation de la FTC reposait sur une vision étroite et dépassée du marché.
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L'autorité de régulation a déclaré que l'opération proposée réunirait les deux plus grands distributeurs de médicaments vétérinaires et de fournitures cliniques aux États-Unis, éliminant de fait toute concurrence directe
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Cencora avait accepté, en février , de céder MWI à la société privée Covetrus
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La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral du district sud de New York et est soutenue par les procureurs généraux de 13 États
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Covetrus a déclaré dans un communiqué que l’action en justice de la FTC “ne reflète pas une compréhension exacte de la manière dont les vétérinaires achètent réellement les produits dont ils ont besoin”
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La société est tout à fait prête à défendre cette opération devant les tribunaux, a-t-elle ajouté
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Cencora n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters
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Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré ne pas s'attendre à ce que la contestation de la FTC affecte les prévisions de Cencora
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La société de courtage s'attend à ce que Cencora fasse valoir les mérites stratégiques de l'opération, mais a indiqué que la société “chercherait probablement d'autres transactions MWI” si la vente venait à être bloquée
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L'action Cencora a progressé d'environ 2% en milieu de séance
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