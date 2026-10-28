La FTC américaine exige que Walmart, Uber, Delta et d'autres entreprises lui communiquent des données sur la tarification personnalisée

La Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis exige des informations de la part de Walmart WMT.O , d'Uber UBER.N et de sept autres entreprises afin de déterminer si et comment elles utilisent les données personnelles des consommateurs, telles que leur localisation, leur historique de navigation et leurs revenus, pour fixer les prix, les salaires et les offres d'emploi de manière individualisée, a déclaré mercredi un haut responsable de la FTC.

La FTC fait valoir ses pouvoirs en matière de protection des consommateurs à l'approche des élections législatives américaines de la semaine prochaine, alors que les électeurs classent systématiquement le coût de la vie comme la question la plus importante.

Target TGT.N , ainsi que les services d'applications Lyft LYFT.O , DoorDash DASH.O et Instacart CART.O , et les compagnies aériennes Delta DAL.N , United UAL.O et JetBlue JBLU.O , font également l'objet de demandes, a précisé ce responsable.

La FTC utilisera ces informations pour publier à terme une étude visant à informer les régulateurs et les législateurs sur les pratiques de tarification personnalisée et de fixation des salaires.

Les progrès de la technologie de tarification algorithmique, notamment les outils intégrant l'IA, ont alimenté les inquiétudes quant à la capacité des entreprises à fixer des prix sur une base individuelle pour chaque consommateur, afin d'obtenir le prix maximal que chacun serait prêt à payer.

Les stratégies de tarification personnalisée sont difficiles à détecter de l'extérieur, car elles proposent des prix différents selon les personnes. L'étude de la FTC vise à combler ce manque de connaissances, en exigeant des informations exhaustives sur les outils, les stratégies et les données utilisés par les entreprises, ainsi que sur leur incidence sur les prix, les salaires et les offres d'emploi.

Les initiatives des législateurs des États visant à interdire la tarification personnalisée, ainsi que l'utilisation d'algorithmes pour adapter individuellement les salaires, ont pris de l'ampleur ces dernières années.

La Fédération nationale du commerce de détail (National Retail Federation) a critiqué ces lois et défendu le recours par les détaillants à des remises fondées sur les données comme moyen d'encourager la fidélité.

Le président de la FTC, Andrew Ferguson, a déclaré que la tarification personnalisée pourrait enfreindre les lois de protection des consommateurs lorsque les consommateurs ne s'y attendent pas, et que les entreprises doivent s'attendre à des mesures coercitives.

Après que la FTC a lancé un appel à commentaires publics, des centaines de personnes ont exhorté la FTC à interdire purement et simplement cette pratique. La FTC a déclaré qu'elle n'avait pas le pouvoir d'imposer une interdiction générale de cette pratique.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jody Godoy