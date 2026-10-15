La FTC américaine assigne OpenAI et Anthropic à comparaître pour préjudice causé aux consommateurs, selon Axios

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La Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) a adressé mercredi des assignations civiles aux géants de l'IA Anthropic et OpenAI afin d'obtenir des documents relatifs à des incidents de sécurité. L'enquête porte notamment sur d'éventuelles violations de la législation en matière de protection des consommateurs, a rapporté Axios, citant une source proche du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.