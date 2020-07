Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La frontière entre Espagne et Portugal ouverte à tous Reuters • 01/07/2020 à 11:16









MADRID, 1er juillet (Reuters) - Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez et son homologue portugais Antonio Costa ont solennellement procédé mercredi à la réouverture de la frontière entre leurs pays, qui était fermée depuis trois mois en raison de l'épidémie de Covid-19. La cérémonie s'est déroulée en présence du roi Philippe II d'Espagne et du président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Toutes les autres restrictions de déplacement entre Etats membres de l'Union européenne avaient été levées la semaine dernière. "Notre prospérité et notre destin communs au sein du projet européen dépendent de l'ouverture de cette frontière. La pandémie nous a ramené une image d'un passé auquel nous ne voulons pas revenir: un continent aux frontières fermées", a écrit mercredi Antonio Costa sur Twitter. (Inti Landauro, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.