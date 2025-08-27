La franchise australienne Domino's enregistre sa première perte annuelle et ses actions chutent de 20 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Domino's Pizza Enterprises DMP.AX a annoncé mercredi sa première perte annuelle depuis son entrée en bourse il y a vingt ans, ce qui a fait chuter les actions de l'opérateur australien de 20 %, leur plus forte baisse depuis près de deux mois.

Les actions de l'opérateur de franchise ont chuté à 15,550 dollars australiens, marquant leur point le plus bas depuis le 2 juillet. L'action a été la plus mauvaise performance de l'indice de référence ASX 200 .AXJO , qui a été largement stable, à 0043 GMT.

Domino's Pizza Enterprises (DMP), le plus grand exploitant de franchises principales de la marque en dehors des États-Unis, a déclaré une perte annuelle de 3,7 millions de dollars australiens (2,40 millions de dollars), une forte baisse par rapport au bénéfice de 96 millions de dollars australiens enregistré l'année dernière.

Ce chiffre est à comparer au consensus de Visible Alpha qui prévoyait un bénéfice de 14,5 millions de dollars australiens.

Sur une base sous-jacente, le bénéfice annuel a glissé de 4 % à 116,9 millions de dollars australiens, ce qui a également manqué de peu le consensus de 117,1 millions de dollars australiens de Visible Alpha.

L'opérateur de la chaîne de pizzas a également mis en garde contre un début d'année financière morose, avec des ventes à périmètre constant en baisse de 0,9 % au cours des sept premières semaines, ce qui contraste fortement avec les attentes de croissance de 3,1 % pour les six premiers mois de l'année.

DMP a été durement touché par la faiblesse persistante des performances sur deux de ses marchés clés, le Japon et la France, les fermetures de magasins sur ce dernier marché ayant eu un impact significatif sur ses résultats.

La baisse de la demande après la pandémie et la hausse des coûts des intrants au Japon ont encore réduit ses bénéfices sur l'un de ses plus grands marchés.

Au début de l'année, l'exploitant de la chaîne de pizzas a fermé 233 magasins déficitaires dans ce pays d'Asie de l'Est.

"La France a continué à ne pas répondre aux attentes cette année, avec 32 fermetures de magasins, des ventes plus faibles et des pressions sur les marges à l'échelle du réseau", a déclaré la société.

Selon le site web de la société, Domino's exploite actuellement 773 magasins au Japon et 435 points de vente en France.

(1 dollar = 1,5389 dollar australien)