La France veut réduire sa dépendance aux importations de soja

par Sybille de La Hamaide et Gus Trompiz PARIS, 1er décembre (Reuters) - La France cherche à réduire sa dépendance aux importations de soja en provenance d'Amérique du Sud et prévoit pour cela d'augmenter de 40% les surfaces agricoles destinées aux plantes riches en protéines dans le pays, a déclaré mardi le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. La France et d'autres pays de l'Union européenne importent des millions de tonnes de soja et de farine de soja chaque année, principalement du Brésil et de l'Argentine, afin de nourrir leur bétail, ce qui les rend dépendants des prix mondiaux, des relations commerciales et des pratiques environnementales à l'étranger. "On a un objectif c'est de regagner en souveraineté alimentaire, c'est le maître mot pour notre agriculture française", a déclaré Julien Denormandie dans un entretien à Reuters. "La crise a révélé un certain nombre de dépendance de notre agriculture dans différents domaines. La cible aujourd'hui, c'est clairement les importations de soja venant du continent américain", a-t-il ajouté. La production française ne couvre qu'environ 50% des besoins de la France en protéagineux, a précisé le ministre. Une augmentation de 40% des cultures de protéagineux représenterait 400.000 hectares de terres supplémentaires à récolter d'ici 2023. A plus long terme, la France prévoit de doubler d'ici dix ans la surface totale de ces cultures pour la porter à 2 millions d'hectares, ce qui aiderait à réduire de 10% la dépendance du pays aux importations de protéagineux. Le pays, premier producteur de cultures de l'Union européenne, va aussi investir 100 millions d'euros sur deux ans dans des aides destinées à encourager les agriculteurs à consacrer davantage de terres aux cultures protéagineuses et à développer la recherche, a indiqué Julien Denormandie. (Version française Blandine Hénault)

