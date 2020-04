Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France veut éviter la discrimination par l'âge pour le déconfinement Reuters • 18/04/2020 à 15:18









PARIS, 18 avril (Reuters) - La France va s'efforcer d'éviter toute forme de discrimination envers les personnes âgées ou fragiles dans la perspective du déconfinement progressif du pays à compter du 11 mai, a fait savoir samedi l'Elysée. Comme d'autres pays européens comme l'Italie ou l'Espagne, la France a imposé un confinement du pays depuis le 17 mars pour restreindre les déplacements des personnes afin d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus et éviter une saturation du système de santé. Ce confinement a été prolongé jusqu'au 11 mai, date à laquelle des écoles et des commerces devraient commencer à rouvrir. Des interrogations ont surgi ces derniers jours sur la situation des personnes âgées, particulièrement vulnérables à l'épidémie, à qui il pourrait être demander de rester confinées plus longtemps. En déclarant au Sénat que le confinement des personnes de 65 ou 70 ans pourrait se prolonger, le professeur Jean-François Delfraissy, qui préside le conseil scientifique chargé de conseiller le gouvernement, a suscité une polémique. "Le président de la République a vu monter le débat sur la situation de nos aînés après le 11 mai", a fait savoir l'Elysée dans une déclaration à Reuters. "Il (Emmanuel Macron, ndlr) ne souhaite pas de discrimination entre nos concitoyens après le 11 mai, dans le cadre de la sortie progressive du confinement, mais en appellera à la responsabilité individuelle", poursuit l'Elysée. L'épidémie due au coronavirus a fait 18.681 morts en France depuis le 1er mars, avec une hausse du nombre de décès équivalente à celle de la veille, selon le bilan dressé vendredi par le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, qui a néanmoins fait état d'une nouvelle baisse du nombre de personnes hospitalisées, notamment en réanimation. (Michel Rose, Sarah White et Matthieu Protard)

