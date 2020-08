Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France va proposer le port du masque obligatoire en entreprise Reuters • 16/08/2020 à 07:07









(Actualisé avec l'avis du Haut conseil de santé publique) PARIS, 16 août (Reuters) - La ministre française du Travail, Elisabeth Borne, affirme dimanche qu'elle proposera aux partenaires sociaux de rendre obligatoire le port du masque en entreprises dans les salles de réunion sans aération naturelle et dans les espaces de circulation par exemple. Elisabeth Borne explique aussi le télétravail devra être mis en place chaque fois qu'il est possible dans les zones de circulation active du nouveau coronavirus. "Un sujet apparaît dans tous les avis scientifiques: l'intérêt d'en porter un quand on est à plusieurs dans un lieu clos. Dans les salles de réunion où il n'y a pas d'aération naturelle, les espaces de circulation", dit la ministre dans un entretien au Journal du Dimanche. "Dans ce genre de cas, le port obligatoire du masque fera partie des propositions que nous ferons aux partenaires sociaux", déclare Elisabeth Borne. Interrogé sur le télétravail, la ministre répond: "Il faut le mettre en place chaque fois que c'est possible dans les zones de circulation active du virus." L'agence Santé Publique France a indiqué samedi que la France avait enregistré 3.310 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus en vingt-quatre heures. Le Haut conseil de santé publique a, dans un avis mis en ligne vendredi, recommandé le port systématique par la population d'un masque grand public, de préférence en tissu réutilisable, dans tous les lieux clos publics et privés collectifs. Le port du masque grand public est également recommandé lors des rassemblements avec une forte densité de personnes en extérieur. "Cette mesure est nécessaire pour protéger autrui d'une éventuelle contamination, en particulier les personnes vulnérables", souligne le Haut conseil, tout en précisant que le port du masque doit être associé aux autres mesures barrières comme la distanciation physique, l'hygiène des mains et la désinfection des surfaces. (Matthieu Protard)

