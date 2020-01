Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France va déployer le porte-avions Charles-de-Gaulle au Levant Reuters • 16/01/2020 à 19:25









(Actualisé avec citations, contexte) PARIS, 16 janvier (Reuters) - La France va envoyer le porte-avions Charles-de-Gaulle et son groupe aéronaval au Levant en soutien à l'opération Chammal contre le groupe Etat islamique, a annoncé jeudi le président Emmanuel Macron. Le Charles-de-Gaulle sera déployé de janvier à avril 2020 au Proche-Orient, a-t-il ajouté lors de ses voeux aux armées à Orléans (Loiret), sur fond de vives tensions entre les Etats-Unis et l'Iran après la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par une frappe de drone américaine au début du mois à Bagdad. "Le groupe aéronaval viendra soutenir l'opération Chammal de janvier à avril 2020, avant de se déployer en Atlantique et en mer du Nord", a déclaré Emmanuel Macron. "Notre porte-avions sera le coeur d'opération combiné de plusieurs pays européens. Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Grèce participeront à l'escorte du Charles-de-Gaulle au cours de sa mission", a-t-il ajouté. Le ministère des Armées a annoncé jeudi que les quelque 200 soldats français déployés à Bagdad dans le cadre de l'opération Chammal avaient repris cette semaine leurs activités de formation auprès de l'armée irakienne, suspendues après la frappe américaine contre Qassem Soleimani. Dans un contexte de renforcement des mesures de sécurité face à de possibles représailles de l'Iran, qui a déjà bombardé des bases américaines la semaine dernière, il a ajouté que les soldats français présents en Irak seraient regroupés au sein d'une seule "Task Force" à compter du 20 janvier 2020, au lieu de deux aujourd'hui. (Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)

