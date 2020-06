Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France tourne la page du premier acte de la crise-Macron Reuters • 14/06/2020 à 20:08









PARIS, 14 juin (Reuters) - L'ensemble du territoire français, à l'exception de Mayotte et de la Guyane, passera dès lundi en "zone verte" si bien que les cafés et les restaurants rouvront pleinement dans la capitale, a annoncé dimanche le président français, Emmanuel Macron. "A partir de demain nous allons pouvoir tourner la page du pemier acte de la crise que nous venons de traverser" a déclaré le chef d'Etat. (Jean-Michel Bélot et Nicolas Delame)

