La France soutient le plan espagnol dans les grandes lignes - Elysée

PARIS, 22 avril (Reuters) - La France soutient le principe d'un fonds de relance européen financé par une dette de long terme, comme l'a proposé l'Espagne, même si les modalités peuvent en être débattues, a déclaré mercredi un responsable de l'Elysée. Ce fonds ne devrait pas seulement émettre des prêts mais effectuer des transferts entre Etats membres afin d'accroître la solidarité au sein de l'UE, a ajouté ce responsable à la veille d'un conseil européen organisé par visioconférence. Pour qu'une décision définitive soit prise sur ce fonds de redressement, les dirigeants européens devront se rencontrer physiquement, peut-être avant l'été, a-t-il encore estimé. L'Espagne compte proposer à ses partenaires de l'Union européenne la création d'un fonds de 1.500 milliards d'euros alimenté par de la dette perpétuelle pour aider les pays les plus affectés économiquement par l'épidémie de coronavirus. (Michel Rose, Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

